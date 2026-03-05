求爱不遂向女同事投毒罪成囚2年 食环外判工上诉得直撤定罪 官指牧师威吓下被告招认非自愿

食环署外判男员工疑因求爱不遂，于女同事饭盒投毒，令对方一度留医深切治疗部。男员工受审后被裁定一项意图损害而施用毒药或残害性或有害物品罪成，判囚2年。被告不服上诉，暂委法官张洁宜今于高等法院宣判指事主父亲身为教会牧师，多次威吓被告施压，曾称「我未信耶稣，我一定砌你呀，你起码断几条骨甩几只牙走呀」等，裁定被告在教会聚会中招认不是出于自愿，因此裁定上诉得直，撤销定罪，即时释放。

教会聚会招认录音为原审主要定罪基础

判词指，29岁被告叶文飞在警诫供词中没有招认下毒，本案原审定罪主要建基于案发后被告出席「无比爱事工」教会聚会时的招认录音，录音显示聚会期间在事主父亲罗牧师质问下，被告承认在事主饭盒下毒，以教训事主。

被告招认必须自愿下作出才可呈堂作证据

张官指出根据案例，在接纳任何被告招认呈堂做证前，法庭必须满意被告在自愿下招认，而非因权力人士令被告恐惧蒙受不利、希望得到好处或欺压被告而来。张官说明除了警员及惩教署职员等显然被界定为权力人士之外，没有任何人自动被界定为权力人士，然而权力人士一说亦关乎被告的心态，重点是被告认为对方是否权力人士。

官指牧师多次向被告言语施压

判词引述录音初期，罗牧师已多次用言语向被告施压，称「呢度系永生神嘅地方，你系犯咗刑事罪案，若果你老老实实谦谦卑卑讲出你嘅犯罪动机，我尚且可以考虑吓放你一条生路」、「我罗摩西唔系好虾㗎，我未信耶稣，我一定砌你呀，你起码断几条骨甩几只牙走呀今日系」、「你讲半句假话我分到㗎，你准备洗定个八月十五去坐多几多喇」。罗牧师其后再提高声线称「呢度上帝嘅地方㖞，你扫上帝个场，系咪呀？喂，好唔畀面我同上帝㖞」，被告才承认下毒。

多次施压令被告感受威吓

判词指，会上被告仅孤身一人，面对罗牧师父女及一众亲友，罗牧师多次以威吓性言词持续向被告施压，强迫被告和盘托出，显然会令被告受压力甚至感到被威吓。罗牧师三番四次以严厉言词要求被告说真话，多番追问，形同审问被告，又多次表明考虑控告被告，被告将面对不短的监禁刑期，均有可能令被告感到受威吓及惊慌，被告当时语气时而愤怒时而懊悔，有情绪起伏。

被告称担心遭牧师暴力对待可见受恐吓下招认

判词续指除此之外，被告在录影会面中曾表示当时感到惊慌，担心被罗牧师暴力对待，由此可见被告有可能在惊慌及受恐吓的情况下才招认下毒，因此不能肯定被告在自愿下招认，裁定录音纪录不可呈堂为证据。由于没有其他证据证明被告在饭盒下毒令事主中毒，遂裁定上诉得直，撤销定罪，即时释放被告。

29岁无业被告叶文飞被控于2024年11月26日，在旺角钦洲街西87号食物环境卫生署休息室内，非法及恶意导致向罗晓谕施用1至1.5克的亚硝酸钠，意图使该罗晓谕受损害、精神受创或恼怒。

案件编号：HCMA333/2025

法庭记者：陈子豪