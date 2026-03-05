调查：港人抑郁指数爆表 Z世代尤为严峻 AI跃升情绪支援新选项存隐忧

最新调查揭示港人精神健康状况持续恶化，抑郁及焦虑指数均刷新历年纪录。其中Z世代（18至24岁）青年面临的危机尤为严峻，过度使用电子产品被指为情绪困扰的重要推手。逾五成受访者选择隐忍不求助，而依赖人工智能（AI）寻求情绪支援的现象更悄然兴起，为精神健康服务体系带来全新挑战。

港人整体抑郁分数达7.27分 创历届新高

香港心理衞生会去年完成第七届「全港抑郁指数调查」，透过街站及网上问卷收集2,695份有效问卷，结果显示港人整体抑郁分数达7.27分，创历届新高。近三成受访者属「中度至重度抑郁」，需专业治疗的「中重度或以上抑郁」群组更由2023年11.1%升至13.1%，较2020年飙升56%。

焦虑分数同样达5.90分，属最高，「中度至重度焦虑」比例由18.5%增至22.6%，「重度焦虑」更急升41%至9%。当中Z世代情况最令人忧虑，高达43.5%受「中度至重度抑郁」情绪影响，32.7%有「中度至重度焦虑」，其电子屏幕平均使用时间与抑郁及焦虑分数呈显著正相关。

向AI求助人士抑郁及焦虑分数相对较高

调查显示，本港有自杀或自残经历的受访者占整体样本22.93%。谈及今年数字创新高，香港中文大学社会工作学系教授崔佳良分析指，过去十几年社会经历多重变化，包括疫情影响、电子产品及短视频平台普及，令市民屏幕使用时间增加，生活方式转变囤积之下，心理健康状况转差。她续指，AI使用日益频繁，相关行业就业情况受影响，亦会对心理健康带来变化，这些因素均不容忽视。

处理压力方面，高达55%受访者表示，不会或不确定会向专业人士求助，主要原因包括「生活忙碌」及「相信自己有能力应付」。选择「不处理」压力的人士，其抑郁及焦虑总分明显较高。另外，AI助手已跃升为市民求助选项第六位。数据显示，会向AI求助的人士，其抑郁及焦虑分数相对较高。

机构倡加强推广电子产品健康使用方式

香港心理衞生会近年观察到，越来越多市民选择向AI寻求帮助，机构认为社会有必要正视这股趋势背后的隐忧，担心过度倚赖虚拟对话可能令求助者延误接受专业治疗的时机，长远而言对纾缓情绪问题未必有实质帮助。为此，机构建议当局加强推广电子产品的健康使用方式，市民亦可尝试订立「数码断舍离」时间，例如睡前一小时远离电子屏幕，主动重拾面对面的社交连系，而非单靠网络宣泄。

此外，机构亦倡议高等院校把「精神健康急救（MHFA）」纳入必修课程，让学生在应对学业压力与前途迷惘时，既能学会照顾自己，亦懂得支援身边同学，并期望与教育局深化协作，将相关培训延伸至家长及中小学生群体，从而构建家庭、学校及朋辈三层支援网络。

香港心理卫生会执行委员会委员黎守信指出，2023至2025年间本港压力来源未见纾缓，疫情后移民潮令留港者压力加剧，加上网络求助成效存疑，致相关数字持续上升。他引用2023年「年轻人精神病普查」数据，指12至24岁青少年抑郁症比率达13.7%，并强调18至24岁群组的抑郁情况长期偏高。他建议年轻人应主动与人沟通求助，减少对手机的依赖，并指出家庭功能对青少年精神健康影响深远。

记者：张琦