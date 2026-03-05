惊蛰｜鹅颈桥「打小人」现人潮 内地客初体验赞有趣 排句钟求转运：出年仲想嚟 !

今日（5日）惊蛰，铜锣湾鹅颈桥底迎来一年一度的「打小人」高峰，《星岛头条》记者到场观察，现场人头攒动、香火缭绕，热门摊档目测有数十人排队，有警察在场维持秩序。今年有许多内地旅客特意跨境而来，希望借「打小人」消灾解难，有旅客认为现场热闹，相关体验十分有趣。

游客初体验「打小人」：精神上消除负面想法

从深圳特意来港的萧小姐与朋友早上过关，首次体验「打小人」。她说朋友非常相信这项习俗，于是相约一起来，「在桥底做这个活动很有趣，内地根本看不到这样的场景」。她形容现场很热闹，「带着浓厚的烟火气」，今日排队约一小时。她坦言有时觉得自己倒霉，怀疑是否有人带来霉气，「这个活动能在精神上帮我消除负面想法，希望之后一切顺利」，又指明年会考虑再来。

内地客「打小人」盼讨好意头除烦恼

同样来自深圳的李小姐与同事一早到场，她说身边朋友近年诸事不顺，因此决定趁惊蛰来香港「打小人」，讨个好意头，「希望今年顺风顺水、工作顺利」。她笑言去年已想来，但没有时间，「今年终于有空，便和同事一起过来玩玩、看看，感受一下气氛。」她们排队约半小时，认为人流比想像中少。她指内地虽有求签，但没有专门的「打小人」文化，若明年有机会，惊蛰会再来港。

来自珠海的张先生则是第2次来港「打小人」，他说去年首次体验后觉得很有效，因此今年再度前来，「希望讨个好意头，把身边的烦恼都除掉」。他表示，在网上看到相关介绍，觉得很有趣又有意义，「内地没有这个活动，认为很特别」。他预计排队需时一小时，指50元一次的价格不算昂贵，并计划打完后顺便在港游玩。

港人数十年「打小人」成心理惯性：打走防不胜防外来小人

家住南区的市民郭女士已连续数十年在惊蛰前后来打小人，「可能心理上形成惯性了，每年差不多这个时候都会来」。她强调并非针对任何人，而是「打走防不胜防的外来小人，希望身体健康，样样顺利」。她指今日排队约一小时，觉得人流比往年少。

记者：蔡思宇

摄影：叶伟豪