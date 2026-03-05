Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惊蛰｜鹅颈桥「打小人」现人潮 内地客初体验赞有趣 排句钟求转运：出年仲想嚟 !

社会
更新时间：15:50 2026-03-05 HKT
发布时间：15:50 2026-03-05 HKT

今日（5日）惊蛰，铜锣湾鹅颈桥底迎来一年一度的「打小人」高峰，《星岛头条》记者到场观察，现场人头攒动、香火缭绕，热门摊档目测有数十人排队，有警察在场维持秩序。今年有许多内地旅客特意跨境而来，希望借「打小人」消灾解难，有旅客认为现场热闹，相关体验十分有趣。

游客初体验「打小人」：精神上消除负面想法

从深圳特意来港的萧小姐与朋友早上过关，首次体验「打小人」。她说朋友非常相信这项习俗，于是相约一起来，「在桥底做这个活动很有趣，内地根本看不到这样的场景」。她形容现场很热闹，「带着浓厚的烟火气」，今日排队约一小时。她坦言有时觉得自己倒霉，怀疑是否有人带来霉气，「这个活动能在精神上帮我消除负面想法，希望之后一切顺利」，又指明年会考虑再来。

内地客「打小人」盼讨好意头除烦恼

同样来自深圳的李小姐与同事一早到场，她说身边朋友近年诸事不顺，因此决定趁惊蛰来香港「打小人」，讨个好意头，「希望今年顺风顺水、工作顺利」。她笑言去年已想来，但没有时间，「今年终于有空，便和同事一起过来玩玩、看看，感受一下气氛。」她们排队约半小时，认为人流比想像中少。她指内地虽有求签，但没有专门的「打小人」文化，若明年有机会，惊蛰会再来港。

来自珠海的张先生则是第2次来港「打小人」，他说去年首次体验后觉得很有效，因此今年再度前来，「希望讨个好意头，把身边的烦恼都除掉」。他表示，在网上看到相关介绍，觉得很有趣又有意义，「内地没有这个活动，认为很特别」。他预计排队需时一小时，指50元一次的价格不算昂贵，并计划打完后顺便在港游玩。

港人数十年「打小人」成心理惯性：打走防不胜防外来小人

家住南区的市民郭女士已连续数十年在惊蛰前后来打小人，「可能心理上形成惯性了，每年差不多这个时候都会来」。她强调并非针对任何人，而是「打走防不胜防的外来小人，希望身体健康，样样顺利」。她指今日排队约一小时，觉得人流比往年少。

记者：蔡思宇
摄影：叶伟豪

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
10小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
6小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
3小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
7小时前
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
影视圈
6小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
2026-03-04 16:30 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
5小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
2026-03-04 16:14 HKT
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
5小时前