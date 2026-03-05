香港绿色甲醇首船加注仪式 运物局：下一步将锁定为发展重点 业界期望完善仓储设施

招商局能源运输股份有限公司、中石化（香港）有限公司、中集安瑞科控股有限公司三方今日（5日）在立法会综合大楼举行香港绿色甲醇首船加注仪式。运输及物流局局长陈美宝，以及立法会议员严刚、林铭锋、陈克勤等人均有出席仪式。陈美宝指，香港现已跻身液化天然气和生物柴油常态化运作的世界航运中心港口之列，下一步将锁定绿色甲醇作为发展重点。

陈美宝致辞时表示，政府自2024年11月公布《绿色船用燃料加注行动纲领》后，短短数月内已见证香港成功进行液化天然气及生物柴油的常态化加注。她指出，去年香港已完成16次液化天然气加注及110次生物柴油加注，涉及绿色船用燃料总量达22万吨。她强调，香港现已跻身液化天然气和生物柴油常态化运作的世界航运中心港口之列。陈美宝透露，下一步将锁定绿色甲醇作为发展重点，为全球船公司提供全供应链服务。

陈美宝续称，内地将成为全球绿色船用燃料的重要生产地，香港可凭借「背靠祖国、联通世界」的独特优势，结合不同企业的供应链及加注船服务，打造绿色燃料加注和贸易中心。她强调，香港作为全球第七、全国第二、大湾区第一的船用燃料加注中心，将继续巩固并维持领先地位。

林铭锋：建议将青衣油库 改建为绿色燃料储存设施

在金融联动航运方面，陈美宝指出，刚发表的《财政预算案》已就航运着墨不少，希望透过结合香港国际金融中心优势，为航运业提供融资支持。她透露，特区政府将联同香港金融管理局及财经界伙伴，与航运界共同探索合作空间。她亦预告，今年将提交法例修订，为大宗商品贸易商提供半税税务优惠，期望借此吸引更多国际航运贸易商落户香港。

立法会商界（第三）议员严刚表示，当前国际航运业正处于绿色转型关键时期，正在召开的两会也将双碳绿色引领作为重点方向之一。严刚表示，新一份《财政预算案》提出拨款3400万元向在港注册绿色燃料船舶提供优惠，充分体现特区政府推动绿色航运发展的决心。他相信香港绿色航运发展将带动绿色贸易、绿色科技等领域协同成长，吸引更多国际人才汇聚香港，为经济长远发展注入活力。

立法会航运交通界议员林铭锋表示，《财政预算案》提出减免绿色燃料船舶港口费、拨款3400万提供优惠及增加加注用地，措施将吸引更多船舶来港，对巩固国际金融、航运和贸易中心起沿途作用。他感谢政府部门支持，让「港荣轮」成为首艘进行绿色甲醇加注的香港注册船。林铭峰表示，未来立法会将就绿色新能源运输法制展开更多讨论，期望立法会同事给予支援。

仪式现场，主礼嘉宾共同启动加注作业，并透过屏幕展示绿色甲醇注入「港荣」轮的「首注」瞬间。

林铭锋于活动结束后补充，建议在靠海地方预留绿色燃料产业用地。他解释，绿色燃料的生产基地或储存设施需要靠近海边，正如现时油库设于青衣。他认为，香港短期内较难发展生产环节，但可考虑将青衣现有油库逐步改建为绿色燃料储存设施。他续称，随着传统燃油消耗逐渐减少，现有油库经清洗及改建后可迅速转为储存甲醇等绿色燃料。林铭峰又指，甲醇属受管制物品，船用燃料由生产至加注全链条封闭运作，能够符合免税要求，政府政策亦会配合推动绿色燃料加注中心的发展。

业界：香港有足够底气发展绿色甲醇 促完善仓储设施

多位业界代表于仪式开始前接受传媒访问，中国船级社香港分社总经理范强指，香港绿色甲醇发展虽然起步稍晚，但具有「考虑周全、一旦启动后续速度会较快」的特点。他建议政府需从配套入手，完善甲醇的仓储设施，并建立稳定的供应链和贸易体系，确保燃料源源不断，才能吸引国际航线船只前来加注。若能结合香港的高效率和未来成本可控的优势，香港在绿色甲醇领域完全有能力后来居上。

范强又指，香港发展绿色甲醇的最大底气，在于其依靠内地的独特优势，「只要发挥好香港『软』的优势，再利用好内地的这种『硬』的优势，我觉得未来香港绿色甲醇这个发展会非常可观。」他希望香港能打造成为绿色行业的贸易和家族办公室中心，并建议政府在政策上作出支持，比如降低港口费用，或降低注册费用，他认为此举有助鼓励企业先行使用甲醇燃料。

中石化（香港）有限公司副总经理刘卫预计，今年将陆续有更多甲醇双燃料的散装船投入服务，为绿色甲醇的应用带来更多机会。他透露，下一步将谋划在香港建立绿色甲醇的储存设施。刘卫指，近期地缘政治冲突令航空煤油价格更创下历史新高，对全球经济造成重大冲击。他认为，虽然通胀会推高新能源的成本，但传统能源价格高企，「对新能源的成本也是一种提升」。

对于波斯湾的紧张局势，招商轮船旗下招商滚装总经理刘如松指出，虽然霍尔木兹海峡已遭封锁，禁止所有商船通行，但对招商滚装的影响有限。公司解释，其上半年主要运力布局于巴西及欧洲航线，其中欧洲航线需途径红海，而悬挂中国国旗及香港区旗的船只，在该水域航行时相对安全。

记者：郭文卓

摄影：卢江球