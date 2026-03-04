爱民邨塌树重生 50年印度橡树「自然复位」成首例 废枝化身杯垫锁匙扣
更新时间：19:09 2026-03-04 HKT
发布时间：19:09 2026-03-04 HKT
发布时间：19:09 2026-03-04 HKT
超强台风桦加沙去年9月袭港时，爱民邨一棵超过50年树龄的印度橡树因猛烈风力倒塌，不少人都觉得惋惜。房屋局局长何永贤表示，房屋署树木管理组一直以专业精神，启动「生命再生」计划，尽力帮助该棵印度橡树，期望它能早日展开新的一「叶」。
香港大型树木自然复位首例
何永贤于社交平台发文指，经过多年生长，该印度橡树非常庞大，同时受限于现场环境，无法安排重型机器入邨吊运，树木组就透过修剪树冠为它「减磅」。由于当时印度橡树的部分树根仍然连接着土地，团队就想到利用树基自重拉动树干，「减磅」到一定程度，树基就够力将树干重新立起来，树木组透过这个「自然复位技术」，让倒塌的印度橡树有机会重新生长，这亦是香港大型树木自然复位的首例。
何永贤表示，虽然成功复位，但要继续生长仍需要团队悉心的呵护。这段时间，团队为该印度橡树覆盖上纱网，以免阳光暴晒影响其生长；也会定期检视有没有寄生物，危害其健康。
倒下枝干转化为木制饰品
她续指，经过同事不懈努力与细心照顾，当局今日正式为这棵印度橡树的新一「叶」揭幕，见到不少位置都长出了新叶，大家都十分欣慰。同事还准备了特别的纪念品，用当日倒下的枝干制作，在房屋局与环保署、惩教署合力下，转化成一件件木制饰品，一个个印有幸福家族成员图案的杯垫，及印有该印度橡树的锁匙扣，分别由白沙湾惩教所和赤柱监狱出品；较完整的部分也安排了工作坊，由环保署及惩教署导师与居民一起制作衣物挂架， 发挥更多用途；即使是废弃木材，也被制成有机覆盖物，用于公共屋邨绿化养护，在这棵印度橡树下也见得到。
何永贤感谢房署团队和跨部门的努力，为屋邨亲手栽种出重新出发的暖心故事，让长伴街坊的印度橡树，可以发挥生命力，继续守护爱民邨。何永贤团队也到邨内向居民派发杯垫、锁匙扣等纪念品，让大家共同记下这特别的爱民故事。
最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
2026-03-03 14:36 HKT