3.8妇女节︱民建联妇委会倡加入累进式子女免税额 促增乳腺癌筛查计划及公院辅助生育服务名额

三八妇女节将至，民建联妇女事务委员会今（4日）举行传媒茶叙，就妇女议题进行交流，包括探讨如何透过科技支援及政策配套，为妇女营造更好的发展环境等。民建联妇委会主席、选委界议员葛珮帆表示，新一份《财政预算案》增加「妇女自强基金」年度拨款至3000万元，相关建议回应妇委会在2024年《妇女劳动力报告》提出的诉求。她亦期望社会致力消除女性在职场遭遇不平等对待问题，并呼吁企业制订「性骚授政策」。

妇委会冀政府尽快修订性罪行法例

对于政府计划今年首季提出性罪行法例修订，包括修订「同意」的法律定义等建议，葛珮帆表示，妇委会将密切关注并跟进应如何有效支援受性暴力威胁及伤害的人士，期望当局不要再磋跎，尽快修例。

植洁铃倡增乐妍站检查项目 郭芙蓉关注职场友善雇佣政策

港岛东植洁铃引述数据指，2024年共有848名女性死于乳癌，占女性癌症死亡人数13.1%，呼吁政府进一步增加合资格乳房造影诊所数目，提升乳癌筛查先导计划服务量。她亦建议增加乐妍站检查项目，提供免费骨质疏松筛查、免费生育检查。

新界西南郭芙蓉重视职场友善雇佣政策，建议推动企业设立亲职及家长假期、推广五天工作制及弹性上下班时间，令在职母亲有更多时间照顾子女。她亦期望政府按实际需求，增加公营辅助生育服务名额；资助有意生育夫妇使用私营医疗系统的辅助生育治疗服务等。

预算案轻生育？ 葛珮帆：明白十五五开局之年所需 盼未来再加码

问及是否希望延长今年10月到期的2万元新生婴儿奖励金，葛珮帆坦言津贴「几时有都好过冇嘅」，亦有声音指津贴并非决定生育的因素，希望政府有这两方面的考虑。至于调高子女免税额，她称今次增幅未达预期，盼政府未来再有考量，并考虑加入累进式子女免税额。

对于《预算案》在鼓励生育及支援在职妇女方面未有过多著墨，是否符合预期，葛珮帆称，《预算案》重点著墨于创科发展，属投资现在与未来，亦明白今年是「十五五」开局之年，需着力投资创科以推动香港发展。她亦期望政府在鼓励生育方面「再尽力一啲」，并建议从顶层规划入手，深入研究整个人口政策。

记者：曹露尹