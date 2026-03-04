Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜银行推三大跟进措施 各类贷款还款宽限期延至今年11月底

社会
更新时间：16:32 2026-03-04 HKT
发布时间：16:32 2026-03-04 HKT

金管局及银行公会今日（4日）宣布，为配合政府就大埔宏福苑火灾的长远居住安排，银行业界将推出三项跟进措施，以体恤和灵活的原则，为受影响居民提供包括延长还款宽限期、以及支援不同居住选项的按揭安排。

各类贷款还款宽限期延长半年

金管局指，考虑到宏福苑居民需时了解长远居住方案的细节，所有28间零售银行将延长受影响人士现有按揭、私人及信用卡等贷款（包括本金和利息）的还款宽限期六个月，直至2026年11月底，以纾缓其短期财务压力。

支援「楼换楼」及现金收购选项

考虑到宏福苑受影响居民需时了解长远居住安排方案下的不同选项及内容细节，以作出选择及相应财务安排，银行业界宣布推出三项跟进措施。就选择「楼换楼」选项业主， 银行将协助将其所购的全新资助出售单位，取代原有的宏福苑单位作为抵押品。银行承诺完成转换后的新按揭贷款条款，将不逊于现有贷款。同时，为让居民有充分时间过渡，现有按揭贷款的还款宽限期，将进一步延长至新单位可入伙为止。

就选择现金收购选项并偿还现有按揭贷款的按揭抵押人及借款人，在其自行安排长期住房时，按揭银行会灵活处理新的按揭贷款。

此外，金管局、银行公会及银行业界将设立沟通平台，透过房屋局的「解说专队」了解居民需要，为每宗个案提供适切协助。当局亦提醒市民保持警觉，提防不法之徒借机行骗，切勿向可疑人士透露个人及银行帐户资料。

