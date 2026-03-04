政府推首份《体重管理行动计划》 设15项目标 冀3年内将肥胖率降至五成以下

特区政府今日（4日）藉「世界肥胖日」公布香港首份《体重管理行动计划》，展开为期三年的全港体重管理推广，按年度以「提高意识」、「积极改变」及「持续成为生活的一部分」为主题，透过跨部门协作及中西医配合，落实五项方针及15项具体目标，旨在提高市民对肥胖的认知，压制肥胖上升趋势，将肥胖率降至5成以下。

衞生防护中心总监徐乐坚表示，肥胖已成为全球公共衞生挑战，特区政府对此高度重视，并在《行政长官2025年施政报告》中提出应对策略，全面提升市民的体重管理意识。

本港过半成年人口属超重甚或肥胖

他指出，超重及肥胖不仅与高血压、高血糖、高血脂等慢性病息息相关，更是引致心脑血管疾病、糖尿病及部分癌症的主要风险因素，而新冠疫情后市民运动量减少及生活模式转变，更令相关问题加剧。衞生署2020-22年度人口健康调查显示，本港过半成年人口属超重甚或肥胖。他亦强调，《行动计划》以科学实证为本，涵盖孕期至老年的全生命周期，并强化基层医疗的「守门人」功能，透过中西医协作及「医健通」平台整合健康数据，为市民提供适切支援。

左起：康乐及文化事务署事务经理（社区体育）卢秀华、衞生防护中心非传染病处主任奚安妮、衞生防护中心总监徐乐坚。

教育局首席教育主任邓启泽。

衞生署2020-22年度人口健康调查显示，本港过半成年人口属超重甚或肥胖。资料图片

BMI虽为常用体重指标，但未能反映脂肪分布情况。资料图片

冀透过三年计划提告市民认知度

衞生防护中心非传染病处主任奚安妮指出，BMI虽为常用体重指标，但未能反映脂肪分布情况。她引用衞生署人口健康调查数据，发现糖尿病及高血压个案亦呈上升趋势，调查亦发现，超重人士中，有65.1%认为自己体重过轻或「适中」，有40%在调查前12个月未采取体重管理行为，冀透过三年计划提告市民认知度10%。

教育局续举办多元活动 提高学生参与体能活动兴趣

教育局首席教育主任邓启泽表示，局方将在现有基础上进一步把体重管理及健康生活信息融入校园教育，透过学校活动及家校合作，协助学生从小培养监察体重及实践健康生活模式的习惯；当局亦持续举办多元化宣传活动，包括海报、体能月历及游戏卡等，以提升学生参与体能活动的兴趣。

《行动计划》首年以「提高意识」为主题，政府将于3月21日起透过医健通「e+生活」平台推出恒常「日行万步」步行挑战，鼓励市民将体能活动融入日常生活。

