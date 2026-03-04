航机上图将逾18万元劳力士手表及现金据为己有 内地汉认罪3.12判刑

中年内地汉去年4月在多哈飞往香港的航班上，拾获女乘客价值逾18万港元的劳力士手表及5百元现金后，企图据为己有，惟犯案后神色慌张，并在落机前被人赃并获。内地汉今早在区域法院承认在飞机上作出扰乱秩序的行为罪，暂委法官王证瑜关注，没有证据显示被告从事主的随身袋中盗取财物，故其举动更类似「拾遗不报」，并将案件押后至3月12日判刑，期间被告还押候惩。

42岁被告钟小伟，报称厨师，被控在飞机上作出扰乱秩序的行为罪。控罪指，他于2025年4月30日，在一架正在航行但并非在香港境内或上空航行的非香港控制的飞机（即由卡塔尔多哈飞来香港的卡塔尔航空航班）上作出扰乱秩序的行为，以致危及或相当可能会危及该飞机上的良好秩序和纪律。

案情指，去年4月30日多哈时间凌晨时分，事主林女士搭上由多哈飞往香港的航班，并将随身背包放在座椅下，背包内含价值约18.3万元的劳力士手表及港币500元现金。当航班起飞后不久，林随即入睡，惟沉睡期间听见舱顶置物柜传出声响，林张眼目睹被告正在打开不同座位上方的置物柜。当航班将近抵港，林收拾个人物品时，发现劳力士手表及现金不翼而飞，遂通知机组人员。

当飞机降落香港并停靠登机桥时，被告立即站起来，并带同随身行李急步走向登机桥。林觉得其行为可疑，故质问被告是否偷了她的手表。被告神色慌张，其后更取出涉案的手表，并放在林的座位上，林随即要求机组人员报警。林再质问被告是否偷了她的5百元现金，虽然被告否认，惟及后却掏出5百元现金，并放入林的的口袋内。被告在录取会面下表示，自己在飞机的地板上见到涉案的劳力士手表及5百元港币，由于不知是谁丢失，一时贪心，将物品拾起并放入怀中。

案件编号：DCCC1044/2025

法庭记者：黄巧儿