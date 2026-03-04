伊朗局势｜中东危机令燃油价格上扬 车主淡定未提前入油：唔会加得好离谱

中东局势急剧升温，石油价格上升，曾一度飙升10%，汽车燃料价格或因此受影响。不过，车主似乎普遍对此未感忧虑，不打算提前入油。有的士司机认为现时价格其实「唔系咁紧张」，亦有私家车车主直言预先入油帮助不大。

油价「唔系咁紧张」 无需提前入油

的士司机邱先生认为，伊朗局势未必会对汽车燃料价格构成压力，形容现时价格「好似唔系咁紧张」。他解释，石油价格波动对石油气价格实际影响有限，且一般的士入满一缸石油气只能行驶一更，因此不会特意预先入油。

车友未忧虑加价 ：「唔会加得好离谱」

他表示，身边驾驶柴油私家车的朋友亦不会因忧虑战争导致加价而提前入油，「都系用完油先入，唔会咁紧张」。邱先生认为，即使加价亦不会「加得好离谱，其实唔系差好远」，故无需特意预先入油。

车主称未特意留意 提前入油帮助不大

私家车车主林先生表示，并未特别留意相关议题，但即使汽油价格上调，亦不会特意提前入油。他解释，其车辆一缸油约可行驶两至三日，预先入油「帮助都唔大」，但若驾驶的是混能车，则可能会考虑提前入油，因为一缸油可行驶约一星期，加价前入油会较为划算。

进一步加价会考虑「揸少啲车」

不过，林先生亦坦言对油费上升感到忧虑。他指目前油价「本身已经好贵」，若价格进一步上升，会考虑「揸少啲车」以节省开支。他透露，目前约两星期一次透过「港车北上」到内地入油，借此减轻油费负担。

汽油属「储唔到嘅消耗品」 难预知何时加价

另一名车主梁先生则认为，无需因应油价波动而刻意提早入油。他解释，即使汽油价格因战争而上升，幅度亦有限，一缸油「唔会加到1,000蚊」，直言「贵又贵得几多」，即使提前入油也便宜不了多少。他补充，一缸油约一星期已用完，形容汽油是「储唔到嘅消耗品」，即使预先入油能节省数十元，但根本无法预知何时加价，「系平左几十蚊，但唔知几时加价」，认为预先入油并不实际。

记者：郭文卓



