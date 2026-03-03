伊朗局势︱国泰航空暂停营运往返杜拜及利雅得航班至3.14 免手续费更改航点或退款

鉴于中东地区局势的最新发展，国泰航空Cathay Pacific（CX）今日（3日）宣布，所有由2026年2月28日至2026年3月14日（包括当日）往返杜拜及利雅得的航班已经取消。受影响的旅客如未收到国泰航空的通知，请透过「自助订位管理服务」查看最新的预订状况。

免手续费重新订位/更改航点/退款

国泰表示，已启动特别票务安排，为顾客提供灵活的选择。已预订2026年3月14日或之前往返香港与利雅得或杜拜国泰航班的旅客，如需重新订位、更改航点或选择退款，均可获豁免相关手续费。

若旅客透过旅行社或第三方网站购买机票，请直接与他们联系，以重新安排旅行日期或申请退款。若旅客透过国泰航空（国泰网站、流动应用程序或客户服务部）订票，请联络客户服务团队协助预订新航班。如需申请退款，旅客可透过「自助订位管理服务」办理。

未来数天航班时间表或需进一步调整

国泰称会密切关注事态发展，旅客和机组人员的安全一直是国泰首要考量，因此于未来数天航班时间表或需要进一步调整。对于2026年3月15日之后的航班，国泰建议旅客于启程前浏览国泰航空网站www.cathaypacific.com上查阅最新的航班资讯和其他公告。

倘重订新行程 仍需支付票价及税项差额

国泰指，若旅客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

往返／途经航班 出票日期 原定旅游日期 更改机票截止日期 旅程完成日期 往返杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH) / 多哈 (DOH)的航班 2026年3月3日或之前 2026年2月28-3月18日 必须在2026年3月31日或之前更改机票 2026年5月31日

