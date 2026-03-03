恒基50周年活动 「Flower Market」3.19起中环海滨举行 入场即送1朵毛绒花

由不只制作（Pen & Paper）主办，恒基兆业地产呈献，澳洲超写实艺术家 Cj Hendry 创作的沉浸式艺术装置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」即将首度登陆亚洲。活动于3月19日至22日在中环海滨举行，一连四日免费向公众开放。所有入场人士必须透过活动网站进行预先登记，并凭电子门票方可入场。为了传递艺术走入大众的理念，活动免费入场之余，每位到场访客均可免费选取一朵毛绒花，及以每枝38港元价格，购买各款毛绒花朵作为留念。

活动为香港艺术三月盛事揭开序幕

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」为香港艺术三月一连串大型文化及艺术盛事揭开序幕。作为恒基兆业地产50周年主要庆祝活动之一，「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」进一步展现集团多年来透过持续支持艺术发展、致力丰富香港创意文化的承诺。

活动呈现26款毛绒花作品

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」设于犹如温室的展亭中，呈现由 Cj Hendry 精心创作的26款、合共逾15万枝毛绒花作品，细腻捕捉花朵的质感与形态，延续 Cj Hendry 一贯的超写实艺术语言。今次在香港举行的活动将加入两款专属限定作品，分别是为庆祝恒基兆业地产50周年而特别创作的 「Henderson Flower」，以及象征香港精神并与集团旗舰商业地标 The Henderson 建筑线条互相呼应的洋紫荆「Bauhinia」。这两款特别为今次 Flower Market 创作的作品，探索柔性雕塑与城市建筑的相互连系，仿如一场富有诗意的艺术对话。

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」详情

日期：2026 年 3 月 19 日至 22 日

地点： 中环海滨AIA Vitality公园（民光街33号）

入场费： 免费入场（所有参加者必须预先登记；名额有限，先到先得，额满即止。）