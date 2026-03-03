Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒基50周年活动 「Flower Market」3.19起中环海滨举行 入场即送1朵毛绒花

社会
更新时间：16:53 2026-03-03 HKT
发布时间：16:53 2026-03-03 HKT

由不只制作（Pen & Paper）主办，恒基兆业地产呈献，澳洲超写实艺术家 Cj Hendry 创作的沉浸式艺术装置「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」即将首度登陆亚洲。活动于3月19日至22日在中环海滨举行，一连四日免费向公众开放。所有入场人士必须透过活动网站进行预先登记，并凭电子门票方可入场。为了传递艺术走入大众的理念，活动免费入场之余，每位到场访客均可免费选取一朵毛绒花，及以每枝38港元价格，购买各款毛绒花朵作为留念。

活动为香港艺术三月盛事揭开序幕

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」为香港艺术三月一连串大型文化及艺术盛事揭开序幕。作为恒基兆业地产50周年主要庆祝活动之一，「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」进一步展现集团多年来透过持续支持艺术发展、致力丰富香港创意文化的承诺。

活动呈现26款毛绒花作品

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」设于犹如温室的展亭中，呈现由 Cj Hendry 精心创作的26款、合共逾15万枝毛绒花作品，细腻捕捉花朵的质感与形态，延续 Cj Hendry 一贯的超写实艺术语言。今次在香港举行的活动将加入两款专属限定作品，分别是为庆祝恒基兆业地产50周年而特别创作的 「Henderson Flower」，以及象征香港精神并与集团旗舰商业地标 The Henderson 建筑线条互相呼应的洋紫荆「Bauhinia」。这两款特别为今次 Flower Market 创作的作品，探索柔性雕塑与城市建筑的相互连系，仿如一场富有诗意的艺术对话。

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」详情

日期：2026 年 3 月 19 日至 22 日

地点： 中环海滨AIA Vitality公园（民光街33号）

入场费： 免费入场（所有参加者必须预先登记；名额有限，先到先得，额满即止。）

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
5小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
5小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
6小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
19小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
8小时前
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
3小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT