宏福苑大火︱独立委员会3.19起举行首轮8场听证会 公众人士周四可于网上预约旁听

社会
更新时间：16:34 2026-03-03 HKT
发布时间：16:34 2026-03-03 HKT

就大埔宏福苑火灾成立的独立委员会今天（3日）公布，委员会将于3月19日至4月2日举行第1轮共8场听证会，听取证据。公众人士可于3月5日上午10时至3月8日上午10时期间透过网上系统，选取及预约登记有意旁听的听证会。

3.19至4.2举行第一轮8场听证会

委员会主席陆启康法官在2月5日举行的指示会议上公布，听证会将于3月19日展开，就委员会职权范围中所列事项，听取证据。委员会透过证人的口述证供、书面陈述，以及以其他方式提交的证据，厘清相关事实，作为日后撰写报告及提出建议的重要基础。

第一轮8场听证会的日期如下：

  日期
1. 3月19日（星期四）
2. 3月20日（星期五）
3. 3月24日（星期二）
4. 3月26日（星期四）
5. 3月30日（星期一）
6. 3月31日（星期二）
7. 4月1日（星期三）
8. 4月2日（星期四）

委员会会先听取法律团队的开场陈词，预计需时数天。其后，委员会会听取证人的口述证供（其中将包括宏福苑居民的口述证供）。委员会将适时于其网页（www.ic-wangfukcourtfire.gov.hk/chi/timetable.html）公布每场听证会会出席作证的证人具体名单。

听证会于上述日期上午10时至下午1时，以及下午2时15分至4时30分，在中环爱丁堡广场3号展城馆3楼多用途厅以广东话进行。展城馆现场设有普通话和英文即时传译。

共360个公众旁听名额 一半优先分配宏福苑居民

听证会将预留部分座位予涉事方，并会开放名额予公众人士旁听。为能让更多公众人士出席旁听，听证会的过程将会分别在设于展城馆地下，以及香港中央图书馆演讲厅的转播区同步转播，部分公众人士会获安排使用该2个转播区旁听。主场地和2个转播区共可提供约360个公众人士旁听名额，而当中约一半名额会优先分配予宏福苑居民，传媒则另行安排。

为免公众人士长时间在场外排队轮候，及让有意旁听者在听证会当天前可确实知悉是否已取得旁听名额，公众人士（包括宏福苑居民）须于3月5日上午10时至3月8日上午10时期间，就第1轮听证会透过网上预约（eform.cefs.gov.hk/form/ic-hearing/tc/），选取有意旁听的日子（可选取1场或多场），并递交登记表格。委员会秘书处会根据系统接收登记表格的时间纪录，按先到先得的原则分配名额。

须于周四上午10时至周日上午10时期间网上预约

成功登记人士将于3月17日或之前，收到由委员会秘书处发出关于第1轮听证会的「确认成功登记通知」：电话短讯通知将以「#IC-hearing」为发送人名称；如登记时同时提供电邮地址，电邮通知将由 [email protected] 发出。如未于该日期前收到通知，则表示登记不成功。就每场听证会每人只限登记1次，重复登记将不获受理。

按现时计划，委员会将继续在4月份及随后举行听证会，详情（包括余下各轮听证会的具体日期、会出席作证的证人，以及公众旁听预约安排）会随后另行公布。

行政长官就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，审视大埔宏福苑火灾的事故原因及相关问题，提出建议，防止同类事故再次发生。委员会于2025年12月19日正式展开工作。

