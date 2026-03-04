启德体育园1周年︱世界级设施赢尽口碑 提供高质训练比赛场地 建构强大主场氛围

启德体育园凭世界级设施和专业管理，赢得本地运动员和演出业界的口碑，多位现任及前港队代表形容，园区提供了高质素的训练与比赛场地，更建构出强大的「主场气氛」，相信有助提升运动员的表现。过去一年，园区累计举办逾120场国际及本地体育与娱乐盛事，单计主场馆已接待超过190万人次。演出业认为，本港通过举办国际盛事，成功将香港的魅力推向欧美与日韩市场，并期望成为国际巡演的「必然之选」，极大化盛事带动的长远效益。

梁筠宜：青年运动场跑道质素理想

一众运动员和教练对启德体育园的配套赞不绝口。香港「百米飞人」梁筠宜笑言，自己经常到访园区，过去曾到场观看足球赛事，「支持香港主场，每次到来也很骄傲自己是香港的一分子。」她指，园区对推动香港体育发展有很大贡献。

梁筠宜曾在启德青年运动场训练，她指出，田径运动员重视场地的软弹度和风速，该场地的跑道质素十分理想，「场地很新，其弹性令运动员的脚腕更易推向前，十分适合短跑。」她又言，跑道以外，周边设有观众席、热烈的打气气氛对运动员尤其重要，「多观众、多支持，听到亲切的打气声，运动员的肾上腺素上升，或会跑快一点！」

近年，港人对体育运动的关注度节节上升，除了观看比赛直播，更有支持者亲身飞到不同地方支持港队。作为运动员，梁筠宜感恩得到市民的支持，「很多人看比赛直播，甚至在社交平台上标注我，是一个很好的支持。」

她形容，体育园是一个「家」，每当举办活动或推广，如同叫市民和观众「回家」，「做运动也好、看比赛也好，也能支持和推动体育运动发展。」她又说，当市民看到香港队奋力竞赛，甚或能够经常主场出击、在体育园踢球，也会增强市民自己做运动的气氛。

叶姵延冀启德体育园主办亚运会

曾代表本港参加北京及伦敦奥运、多哈亚运的前羽毛球港队代表叶姵延指，体育园对本港的体育运动发展带来正面及深远的影响，预期未来将有更多大型运动会在体育园举办。作为运动员，她期望，「将来启德体育园会主办亚运会。」

近年当局大力支持及推动体育运动发展，去年本港首次承办全运会赛事，便是成功例子。她留意到，不少市民为香港运动员打气，市民从中亦获得运动竞赛的正面讯息，而观看体育比赛亦是不少市民释放压力的方法，「近年无论大人还是小朋友，都十分支持体育运动。」

她以全运会为例，不少市民入场支持「港队」，亦有学校安排学生进场观看比赛。她提到，香港榄球队首次在七人制橄榄球夺得金牌、手球队历史性晋级前四，获得全港市民支持及呐喊打气，充分反映运动比赛的吸引力。

张玲自豪「香港终于有主场」

前香港网球「一姐」、现任女子港队领队张玲也说，对于香港拥有世界级的体育园区十分自豪，「我们终于有自己的主场！大家能够在自己的家，做自己的专长或者专业。」她形容，运动员打主场的感觉十分不同，「相信对所有运动员也是一件很激动的事情。」

过去1年，启德体育园承办了不同的体育盛事。张玲难忘创新网球赛事「Ultimate Tennis Showdown」（UTS）去年首度进军亚洲，并以香港作为首站，于启德体育园揭开序幕。她分享，比赛恰巧与「2027亚洲足协亚洲杯外围赛第三轮」同期举行，她带同参与UTS的网球员到启体主场馆观赏香港队迎战孟加拉的赛事，带来不同的体验。

她希望，本地不同的体育可以跨界别合作，互惠互利，「一起把香港体育推广得有声有色，告诉外界香港是一个盛事之都！」她亦盼有更高水平的网球比赛在香港举办。

记者：仇凯瑭、关英杰

摄影：刘骏轩、陈浩元