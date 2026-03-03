Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！

社会
更新时间：17:05 2026-03-03 HKT
发布时间：17:05 2026-03-03 HKT

中电社区节能基金于 2026年拨款 6,000万港元，再度推出「中电消费券计划」，向约 60万户合资格的低用电量家庭，以及享有长者电费优惠的客户，每户派发面额50元，总值 100港元的消费券，可在全港4000间商户使用。

合资格客户将于 2026年3 – 5月期间收到有关中电消费券派发安排的通知。

合资格受惠家庭

低用电量住宅客户

凡2025年全年6 期电费账单（两个月一期）的总用电量为2,400 度或以下的家庭可获消费券，消费券将以电子方式发放至中电「度度赏」奖赏平台内的电子礼券钱包，领取方法的通知于3月初起以邮寄或电邮方式寄出。

享有长者电费优惠的客户

消费券将以邮寄方式于 2026 年 3 月 27 日起陆续邮寄至客户于电费账户内的登记地址。

回到目录

领取电子消费券方法

如客户已拥有中电 One 及度度赏账户，只需在 3 月 27 日后打开「度度赏电子礼券钱包」即可领取电子消费券。

第一步：在Google Play 或苹果App Store 下载中电App

第二步：启动中电Ｏne 账户

第三步：激活度度赏账户

如何建立中电One 帐户？

可到中电网站了解。

 如何激活度度赏账户？

可到中电网站了解。

回到目录

使用电子消费券方法

领取消费券后，可于中电度度赏平台使用电子消费券，或可在参与计划的实体商户使用。

中电度度赏使用方法

 

在参与计划的实体商户使用方法

 回到目录

消费券有效日期

消费券有效日期：2026年3月27日至2026年10月31日

回到目录

参与商户名单

合资格家庭凭消券到近4,000间实体零售商店及食肆消费，包括饼店、杂货店、电器店、洗衣店、药房及社企店舖等。此外，电子消费券亦适用于中电度度赏奖赏平台。

参与商户名单将于2026年3月27日公布。

回到目录

