粉岭高球场覆核案｜环保署上诉指署方决定越权判决沦为空谈 官狠批说法无稽

社会
更新时间：14:24 2026-03-03 HKT
发布时间：14:24 2026-03-03 HKT

政府2023年9月接收粉岭高尔夫球场32公顷土地，计划用「旧场」9.5公顷土地兴建公屋。香港哥尔夫球会质疑环评报告内容出错，低估生态破坏，更绕过公众没有咨询，司法覆核胜诉，法庭推翻环保署有条件批准环评报告的决定，发还环评报告重新咨询公众。署方今于上诉庭上诉指修例后署方无权批准环评报告，其决定属越权，因此本案流于学术。上诉庭副庭长关淑馨狠批说法无稽，如此何必大费周章。

上诉方为环境保护署署长，由资深大律师袁国强代表；答辩方为香港哥尔夫球会，由资深大律师余若海代表；利益关系方为土木工程拓展署。

袁国强陈词指本案争议已流于学术，没有实际影响，因为政府修订了《环评条例》附表2及3内的指定工程项目，2023年6月生效后，涉案发展项目不再属于指定工程项目，因此环保署无权决定批准高球场环评报告，其决定属越权，而本案判决对其他项目也无法律效力。关官狠批说法无稽，如若本案判决没有任何法律效力，又何必浪费大量纸张，将5、6册环评报告存档法庭。袁国强回应指环评报告以至判决最多仅供参考而已，原审法官理应驳回司法覆核。

余若海质疑若署方认为批准高球场环评报告的决定属越权，司法覆核流于学术的话，何不于原审时提出，连上诉通知书中也未曾提及。余若海指出修例后，主导的土木工程拓展署仍然继续推展项目，没有任何迹象显示土木工程拓展署中止项目。袁国强反驳指虽然项目由土木工程拓展署推展，惟批准环评报告一事由环保署决定，又指余若海仍然无法解答署方下决定时有何权力基础、依赖哪些法例。

案件编号：CACV573,574/2024
法庭记者：陈子豪

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

