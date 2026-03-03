张韦怡告姑仔诽谤 曾是交心闺密齐买假名牌手袋 被指贪慕虚荣「买假嘢充撑场面」

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）诽谤，指对方在社交平台及传媒公开抹黑她「贪慕虚荣」，并「私吞家翁给孙子的100万教育基金」，要求姑仔郑重道歉及赔偿逾468万元。案件今于高等法院进行第二日审讯，张韦怡接受盘问时承认她曾与姑仔一起购买假名牌手袋，姑仔一方直指张韦怡实质便是「贪慕虚荣」，又「买假嘢充撑场面」，「拿假手袋出来用，对记者讲『有玩开手袋』」。张即反驳指：「 我！好多个手袋！」 她其后指她经营名牌手袋买卖生意，同时需比较货品真伪，「如果唔系，我点鉴定（真假手袋），保障我啲客人」。

姑仔反指张韦怡诽谤其养鬼仔

张韦怡（Gogo）在2020年入禀高等法院，指控姑仔潘碧玉2020年6月在社交平台并向传媒透露指：「张韦怡贪慕虚荣」、「贪钱程度令人咋舌」；又指张韦怡向潘父取得100万元，以作张的儿子Ashton之教育基金，但「转头用来供自己到北京读书」。姑仔潘碧玉（Jade）则作反申索，指张韦怡也事后「还击」，诽谤她「操作邪术」置其于死地，「落降头」、「养鬼仔」、「把家中观音像用红布遮眼」、聘请工人「做好多恐怖嘢，好似对小朋友吐口水」；又称她是「大话精」、「生安白造」、「编造离奇谎言」，「多年来系惯犯借欺凌诬捏入门嫂嫂，隔空攻击两个哥哥，侵略谋夺利益为实」。

张韦怡昨日提到她与「老公」潘德鸿（下称Michael）2013年拍拖两三个月后便「见家长」，她2014年怀孕后诞下儿子 Ashton，「两夫妇」在法律上从来没有结婚，强调两人「只有摆酒但没有（注册）结婚 」。

张称与姑仔结盟争取权乃「互相成就」

张韦怡（下称Gogo）今继续接受潘碧玉（下称Jade）的代表大律师江小菁之盘问，Gogo提到「老爷」曾叫Jade帮Gogo的儿子Ashton供教育基金，要求Jade每月供$5000，但Jade则指Gogo老公Michael「仲差我40万」，Gogo指她「无钱供」，「月月清」。江小菁引述Gogo及Jade之间的WhatsApp对话，指Gogo与Jade结盟争取权益，当中提到「Michael思绪混乱，唔识得留下为自己争取权益的文件」，「资深秘书若被换人，改朝换代，好惊所有野被人抢夺」。Gogo解释Michael欲与Jade结盟争取权益，但Jade却要求Michael写遗嘱，把遗产给予Jade，Michael直接拒绝。

Gogo供称：「你都知我哋无注册，我要帮我老公谂，啲钱全部都系大房度，当Michael有事时，我作为无结婚嘅另一半，我都要为全家争取（权益）」。江小菁质疑Gogo只为她与儿子争取权益，没有念及「老公」（Michael），Gogo则回应：「我哋三个都一齐，我哋系一个个体，系一个family」。Gogo形容她当时与Jade结盟争取权益，是「互相成就」，「我哋团结啰，只可以咁讲」。江小菁另指Gogo十分希望透过Jade从潘家「攞著数、礼物、财产」，Gogo回答：「我会表示欣然接受」。

承认曾委托姑仔代购4个A货名牌手袋

江小菁提到Gogo及Jade之间的讯息与买假名牌手袋有关，江小菁直指：「你系买假手袋嘅人！对或不对！」，Gogo多番解释后指：「我有买过」，但称是Jade「自编自导自演」，「公开闺密秘密」，声称Jade不惜公开她是假手袋卖家，也要揭露Gogo是假名牌手袋买家。Gogo最终指：「我承认有揾Jade帮我买假手袋」，「睇中」Gucci、Chanel、Hermès等名牌手袋。

Gogo承认她曾委托Jade为她购入4个假名牌手袋，她自己另以$3800及$4380在淘宝购入2个Hermès假手袋。但Gogo其后称：「淘宝个两个Hermès，佢唔系假袋，系手工定制袋，系无logo嘅」，又指「我俾咗钱无收到货」。

称买假货有助「鉴定（真假手袋），保障我啲客人」

Gogo指她经营「名表世家」，出售全新及二手名表及名牌手袋，江小菁指Gogo接受传媒访问时称自己「不嬲有玩开手袋、奢侈品」，直指Gogo「拿假手袋出来用，对记者讲『有玩开手袋』」。Gogo直即反驳指：「我！好多个手袋！」，她解释自己因「贪玩」而购入多个假手袋，但她其后指自己经营名牌手袋买卖生意，同时需比较货品真伪，「如果唔系，我点鉴定（真假手袋），保障我啲客人」。

江小菁指出Gogo实质便是「贪慕虚荣」，又「买假嘢充撑场面」，Gogo则回应：「我系一个正常嘅人，我有喜怒哀乐⋯⋯」。江小菁亦指Gogo谎话连篇，「根据剧情随手捏造答案」，Gogo则表示不同意。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦