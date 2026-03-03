元宵｜文化中心3米高「骏马」花灯成「打卡位」 扎作师傅冒卓祺：冀市民了解传统工艺 确保有资源做下去

今日( 3日 )是正月十五日元宵节，不少市民会按照传统吃汤圆、赏花灯，寓意人月两团圆。今年康文署在香港文化中心露天广场举办丙午年春节彩灯展，展出两组以非遗扎作手艺制成的彩灯：《骏马迎春 非遗呈祥》及《狮跃新春 马到功成》，每日下午6时至晚上11时亮灯，其中一位扎作师傅冒卓祺接受《星岛》访问时表示，今次要制作一个高3米、「形似且神似」的「骏马」花灯，耗时约一个半月才完成，可说是心血结晶。

今年花灯以《骏马迎春 非遗呈祥》为主题

为配合马年来临，扎作师傅冒卓祺表示，今年花灯以《骏马迎春 非遗呈祥》为主题，整组作品包括一匹3米高的骏马、六只蝠鼠及两只醒狮，由15个徒弟一同制作，其中「骏马」前后制作耗时约一个半月，部分更需重做两、三次，亦是他以竹制作的生肖造型中最大的花灯，「动物造型的花灯其实变化不多，因为大家都知道马的外型是怎样，所以最难是制作出它的神态，主要是靠师傅自己的经验和方法。」

冒卓祺坦言，最考功夫的部位是马匹的肚子、尾巴及臀部的线条，稍有偏差，整体气势便会大打折扣，制作时亦要营造出肌肉感觉，「并不是真的有肌肉，但要令人一眼看去觉得『有力』、『有精神』。」至于6只蝠鼠，他说同样花费不少心力，「你们看到有6只蝠鼠，其实是包含12只，前后有两只蝠鼠合起、凑成一只。」

除了尖沙咀彩灯展，每年元宵节亦是扎作行业最繁忙的日子，他说要马不停啼前往不同围村制作点灯仪式用的花灯，「每年都有，是村内的大日子」 ，花灯上会有「加官晋爵、丁财贵寿、五福临门、添丁发财」祝福字句，村民会将花灯悬挂在村内祠堂，向祖先禀告新添的男丁，之后「化灯」。

一人独力制作1.8米高、点灯用花灯 需时3日才可完成

他又指，若一个人独力制作一个1.8米高、点灯用的花灯，需要3日时间才可完成，看似简单的背后花费不少心力，惟现时行内讲求效率，熟手的师傅需要快速、一气呵成，「不可能『雕花』一样慢慢做，也要看有无价值，有无人愿意付钱去做」。

被问及收入如何，他说一般花灯价钱约数千元，扣除材料、人手后，实际收入仅属「时薪计」，「我自己落手落脚整，都是赚返自己人工」。

他亦提到，今年彩灯展在元宵期间宣传明显减少，「新年𠮶阵仲有，元宵反而静晒」，又感叹对比有不少海外华人社区如新加坡等，仍会透过中式节庆与传统工艺凝聚乡情，反观香港市民对本地传统文化的重视程度大减，「大家注重1月1日元旦多于农历正月初一，注重西方情人节多于元宵节；在2月14日会买花送情人，但到元宵节，大家很少会过节庆祝」，故此期望市民感受节庆热闹气氛之余，亦能了解相关传统工艺，让扎作师傅有空间、有资源继续做下去，「否则有些技术，一代过了就真系无」。

谈及日后技艺传承的问题，他表示，学习扎作并非短期速成，「要浸好耐」，从基本结构、比例、线条到造型神态，均需多年实践才能掌握，更不是单靠设计图便能完成，「学到基本之后，中间也可以有好多变化」，即使有不少人上课体验如何扎作，但真正能够学成并坚持到最后的，往往寥寥可数。

他期望，未来政府部门及相关机构可更有系统地支援行业，让年轻人看到入行前景，「唔系净系靠兴趣，也要看市场，如果扎一只醒狮有2万元，会有很多人入行，完成不用担心失传」。

