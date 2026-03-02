沙岭数据园区用地5.81亿批出 润江智算科技中标 估算首三年累计投资规模达238亿

政府今日（2日）公布沙岭数据园区用地招标结果，土地由唯一投标者香港润江智算科技有限公司投得，造价为5.81亿元，批租期为50年。中标者的母公司为香港润丰智算科技发展有限公司及森谷工（香港）科技有限公司，其最终控股公司为润泽智算科技集团股份有限公司，过往有丰富开发高端数据中心的经验，在内地多个城市均有发展及营运高端数据中心设施以至大型数据港项目。

须交4.7亿保证金 算力将达全港36倍

根据协议，中标公司需于42个月内营运，首三年投资规模为238亿元，经济产出达46亿元，并提供180个技术职位，至2032年园区算力达18万匹，相当于现时全港算力的36倍。政府会严格中标公司落实承诺，公司需提交4.7亿元保证金，确保做到上述承诺。

只有单一投标？孙东：选到好的经营者便是成功

创新科技及工业局局长孙东表示，投标结果显示商界真金白银为北都投下信任一票。对于投标公司只有一间，孙东解释，园区面积大、中标者的经验和发展时间要求高，而无论有多少投标公司，最终只会选择一间好的公司，故选择到好的经营者，便是成功。

电量方面，孙东表示，涉及电力为220兆瓦，沙岭园区的供电在水电、污水排放和网络方面均可应付，相信中标公司会与电力公司在香港政策框架下商讨；而园区作为未来的算力枢纽，顾客将包括本地、大湾区和其他地方公司。

蔡杰铭：只有单一投标因政府要求高

创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭表示，中标价已超出底价，证明公司对香港市场有信心，而土地有面积大和斜坡等挑战，均增加投标难度。他指，投标公司只有一间，因为政府招标要求高，需满足算力、经济产出、投入、职位等要求，该公司有能力和有资格达到条件，政府会透过服务契约一直跟进，而在公司在三年营运期时达到契约要求，才会退回逾4亿元的保证金。

位处香港北部都会区的沙岭数据园区用地日去年公开招标，该地盘总面积约为116 365平方米，最高楼面面积可达250 000平方米，当中不少于70%的楼面面积须作数据中心用途。沙岭数据园区招标采用「双信封制」，评审时价格建议占三成，非价格建议评审比重占七成，包括检视设施可提供的规模、质量，创造就业机会及对香港经济产值的促进情况等。

沙岭数据园区为香港北部都会区产业发展的第一站。创科局fb

沙岭数据园区用地位于北部都会区，邻近罗湖地段，地盘总面积约为116 365平方米，现正改划为「其他指定用途」注明「创新及科技」，作发展数据园区及相关产业用途，以配合香港发展成为国际创新科技中心的愿景。沙岭数据园区用地最高的楼面面积可达250 000平方米，当中不少于70%的楼面面积须作高端数据中心用途。

推出沙岭数据园区用地旨在提供先进算力设施，推动数据和人工智能相关产业的发展，巩固香港作为区内数字基础设施枢纽的地位，促进数字经济和智慧城市的发展。

政府以「双信封制」方式进行公开招标，创科局指希望透过招标吸引具实力的投资者，将沙岭发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区，协助推动香港创科发展。政府在制定招标文件时亦加入相关条款，确保用地以数据园区为主导用途；并采用「双信封制」进行评审，就投标者的非价格建议和价格建议作综合考虑，以期选出最能发挥用地潜力的方案。

摄影：何健勇