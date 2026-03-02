河套香港青年科创谷正式启动 孙东：已开始商讨两地联通具体措施

香港科技园公司今日（3月2日）于香港科学园深圳分园举行「一园两地、深港共创」暨河套香港青年科创谷启动仪式，正式宣布启动「河套香港青年科创谷」，为青年创业人士提供更完善的支援平台。启动仪式于上午在香港科学园深圳分园举行，两地政府和科创企业代表均有出席。

孙东：已开始积极促进深港人才资源流通

创新科技及工业局局长孙东期望，深圳园区发挥联通深港两地的优势，创造更多机会。他透露，正积极和深方探讨人流、物流、资金流及数据流等「四流」跨境流动的具体实施方案，期望助力两地人才资源流通。

深圳市政协副主席、福田区委书记兼河套发展署党组书记黄伟则强调，会落实好国家战略规划，更大力度支持香港科技园深圳分园的发展。

香港科技园公司主席查毅超在致辞中形容，此刻是「关键时机」，深港两地将携手合作，把这个创新平台做大做强，期望科创谷能为人才提供更广阔的发展空间。

深圳园区延续香港科学园体系

香港科技园公司创新发展总监简依雯介绍，香港科学园深圳分园的第一栋大楼于2023年已投入运作，今日新启动的「河套香港青年科创谷」将延续香港科学园的体系，企业筛选机制与香港科学园保持一致，和香港特区政府及中央政府的发展战略一样，会聚焦人工智能、微电子、硬科技等重点领域。

简依雯透露，2023年启用的大楼现时入驻率已达七成，当中八成企业来自香港。而新启动的科创谷目前已有十家企业进驻，其中七间是由香港科学园延伸而来。她特别强调河套园区的独特优势在于跨境流通。园区提供的「一号通道」跨境巴士服务，实现了香港园区与深圳园区的点对点接驳，便利企业进行跨境商务活动。简依雯称科创谷会聚焦提供出海服务和人才培训，让多元化企业加入生态，借用平台的全球网络走出去。

华力创科学首席执行官鱼晨分享了园区对企业发展的实际帮助。他表示园区建设的确有效促进人才流动。华力创公司是先入驻内地分园，再落户香港科学园的，也通过在香港科学园方面建立联系，吸引到人才加入团队。他又提到，园区会组织海外代表团到访，让企业能面对面与潜在合作伙伴洽谈，有效开拓海外业务。

光睿人工智能联合创办人邱嘉俊表示，园区在设施场地方面提供很大帮助，选择入驻深圳分园，正是看中深港两地资源共享，能助力企业在内地发展的计划。

记者：周育莹

摄影：何君健