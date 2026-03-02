Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

暑假再有足球盛事？消息：英超阿士东维拉传8月访港 势斗德甲拜仁慕尼黑

社会
本港继去年夏天上演多场足球盛事后，今年有望再迎来一支英超劲旅。据《星岛》了解，英超球队阿士东维拉计划于今年8月访港，与一支德甲球队进行表演赛。据悉，对手较大机会为德甲班霸拜仁慕尼黑，若成事，将是维拉事隔超过15年后再次来港献技。

若成事维拉相隔逾15年后再来港献技

去年夏天，香港迎来连场国际足球盛事，其中「香港足球盛会2025」于7月在启德体育园举行，利物浦、AC米兰、阿仙奴和热刺四大欧洲豪门齐集香港，两场比赛合共吸引近10万名球迷入场，当中热刺对阿仙奴的「北伦敦打吡」更创下启德主场馆近5万人的单场入场人数纪录 。其后，更有由C朗拿度领衔的沙特阿拉伯球会艾纳斯访港，出战沙特超级杯，进一步推高本地足球热潮 。

至于维拉的对手，据了解，将是一支德甲球队，较大机会为德甲班霸拜仁慕尼黑。事实上，早于去年11月已有消息传出，拜仁计划在2026年8月进行亚洲之旅，并将香港站纳入行程之中 。

拜仁这支拥有英格兰队长哈利简尼、德国国脚甘美治及新星穆斯亚拿等球星的劲旅，对上一次访港已是2007年，为庆祝香港回归十周年而参加的回归杯 。

不过值得注意的是，今年是世界杯年，劲旅多数有「大国脚」参战，未知阵中球星会否悉数来港及上阵。文化体育及旅游局局长罗淑佩日前在《财政预算案》措施记者会表示，今年正值世界杯年，预料暑假访港的欧洲球会「未必好似去年咁多、咁密集，但我们尽力去做。」

记者：黄子龙

