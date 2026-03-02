Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱纵横游：两团约20人滞留杜拜 酒店、餐饮费用「无得追」 永安旅行团34人滞留杜拜

社会
更新时间：10:40 2026-03-02 HKT
发布时间：10:40 2026-03-02 HKT

伊朗局势不稳，战火波及周边国家，其中热门旅游胜地及重要航空中转站杜拜亦受影响，杜拜国际机场需暂停所有航班升降。纵横游昨日已公布取消本月10日前的所有阿联酋团队，以策安全。纵横游常务董事袁振宁今早（2日）在电台节目表示，目前仍有两个旅行团共约20人在杜拜滞留。由于局势影响，大部分行程已无法进行，团友需留在酒店等待消息，而因旅游保险一般会将战争列为不保事项，预料因航班取消而衍生的额外酒店、餐饮等费用，将难以向保险公司追讨。

伊朗局势︱两团约20人滞留 归期未定

袁振宁提到，现时滞留杜拜的两个旅行团，合共约20名团友及领队，他们在上周四、五出发，正好遇上中东局势突然升温。「佢哋上个礼拜四同星期五出发咁啱」，原定最早于本周三返抵香港。惟杜拜机场现已全面停航，团友归期变得遥遥无期。他指出，航空公司方面亦只能逐日公布最新安排，「今日2号佢哋（航空公司）停到去5号」，后续情况仍是未知之数。

他指，纵横游目前的首要任务是确保团友安全，已即时为他们安排延长酒店住宿。袁振宁透露，该团本身入住五星级酒店，正常房价每晚需2000至2500元港元。旅行社正与酒店方面积极协调，期望能有「特别安排」，以较优惠的价钱让团友继续入住，避免他们因顿失住宿而「周围走」。他指由于机场关闭，没有新的旅客入境，因此寻找酒店房间不成问题，关键在于住宿成本。

相关新闻：

伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!

当地政府吁勿外出 行程告吹

袁振宁表示，安全永远是旅行社最优先的考量，当地政府已呼吁市民及旅客尽量不要外出，纵横游亦强烈建议团友遵从。「我哋都唔鼓励啦，因为当地政府都呼吁尽量唔好外出」，即使部分景点或仍有开放，但为了保障团友、香港领队、当地导游及司机的全体安全，所有观光行程已基本暂停。

他坦言，团友对行程泡汤或感「少少唔开心、扫兴」，但强调「始终安全为先」。被问及若有团友坚持要签署免责声明后自行外出，袁振宁指，公司会先征求当地三位工作人员（领队、导游、司机）的意愿，若他们基于安全考量而拒绝，公司亦难以配合；但若他们评估后认为可行并愿意陪同，公司亦不会阻止，最终决定权在于个人意愿，但旅行社的官方立场是绝对不鼓励。

战争属旅游保险「不保事项」

对于滞留期间衍生的额外开支，例如酒店、膳食等费用，袁振宁坦言情况不乐观，预料旅客「无得追」。他解释，旅游保险条款中，战争、骚乱、暴动等通常都属于「不保事项」。他直言：「我未见过（有保单）系可以保嘅。」这次事件的根源为地缘政治冲突，导致机场停运，性质上与天气恶劣（如台风）等可获赔偿的情况截然不同。因此，不论是跟团旅客还是自由行旅客，只要其保单包含此类战争豁免条款，相关的额外支出都极可能无法索偿。

纵横游常务董事袁振宁。
复活节长线团受牵连 旅客忧心忡忡

袁振宁特别指出，杜拜是一个极其重要的「好大嘅中转站」，许多前往欧洲、北非的长途航班都会在此转机。事件发生后，公司收到大量查询，不少已报名参加复活节长线团的市民都表示忧虑。「嚟紧3月尾开始复活节，所以长线特别旺」，他形容这两天电话响个不停，客人都在问「究竟会点」。

对于已决定取消、即日至3月10日出发的阿联酋旅行团，纵横游承诺会向受影响客人退回全部团费，不会收取任何行政费用。至于其他受影响的长线团，袁振宁表示会「逐单逐单再倾」，尽量为客人提供弹性安排，例如转往其他无经中东的地区。但他亦道出旅行社面对的难处，因许多机票、酒店早已预订并支付订金，若航空公司最终如常起飞，旅行社将要承担巨大损失。

他指短期而言，若杜拜这个中转站无法运作，预料较多航空公司会改到土耳其作为中转站。

在处理航班取消及退款事宜上，袁振宁提到，业界多年来有一个不成文的惯例，会参考香港保安局发出的「外游警示制度」。虽然警示并无法律约束力，但已成为业界与航空公司之间的重要「指引」。一旦保安局对某地区发出「红色」或「黑色」警示，航空公司普遍会容许旅客免费改期或退款，旅行社亦会随之取消旅行团并安排退款。「所以其实我哋呢十几年都惯咗啦，一有红色我哋就会取消成个团。」

然而，目前情况的症结在于，保安局的红色警示只针对伊朗、以色列等地，而阿联酋（杜拜）「好似黄色都未系」。因此，旅行社现时是基于机场关闭的实际情况去作决定，而非跟从官方警示。这也解释了为何退款及保险索偿会陷入灰色地带。

永安旅行团34人滞留杜拜

另外，永安旅游表示，伊朗局势持续紧张，永安旅游现时有2个旅行团于杜拜滞留，涉及共34人。团友全部安全，目前于酒店休息静待航班安排。而因应杜拜机场暂停所有航班，经杜拜回港的欧洲团队亦受到影响，团友需要暂时滞留于当地等待航班安排，当中包括欧洲、摩洛哥、埃及、突尼西亚等共六个团队，共涉及约接近100人。

因应是次事件，永安旅游已即时成立专责小组跟进事件，并24小时为当地团友提供支援。永安旅游宣布将会承担所有受影响团队，因滞留而产生的额外酒店房间费用，并会提供每日膳食补贴，望客人能安心等待安排回港。

