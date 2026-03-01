伊朗局势︱马会26人滞留杜拜 包括「升泷驹」马主、骑师田泰安及练马师苏伟贤等

《英文虎报》报道，香港赛马会相关人员26人滞留杜拜，此前该地区飞弹袭击导致空域中断，杜拜主要机场受损。受影响人员包括「升泷驹」马主、骑师田泰安、练马师苏伟贤及其亲友，以及数名香港赛马会工作人员。

一行人是为参加杜拜美丹马场举行的「超级星期六」北风锦标

一行人前往杜拜是为了参加在杜拜美丹马场举行的「超级星期六」北风锦标。此前安全评估认为赛事安全，因此赛事得以继续进行。惟近日地区局势恶化，杜拜上空遭到飞弹拦截，阿联酋空域关闭，杜拜机场的航班也已暂停，直至另行通知。

「升泷驹」及骑师田泰安。

马会赛马事务执行总监夏定安表示，会方已与所有26人取得联系，并收集了他们的情况，以便在当局协调撤离工作时作出安排。马会已为他们延长了酒店住宿，并已联系医疗服务提供商，以便在需要时提供协助。

夏定安表示：「我们与身在杜拜的同事、马主和骑手们同在。我们与他们保持著密切联系，并将尽我们所能提供支持。」

他说，目前的建议是滞留人员应留在酒店，直到空域重新开放、商业旅行恢复运作。马会已做好准备，一旦交通恢复，将全力协助安排后续行程。