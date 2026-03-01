启德体育园1周年︱办「社区同乐日」1500市民共襄盛举 绽放「香港主场」活力

启德体育园今日（3月1日）迎来开幕一周年的 重要时刻！作为香港最大型的综合体育及休闲娱乐新地标，体育园自去年3月1日启用以 来，成功打造「香港主场」的独特魅力。园方感谢市民、体育界和活动主办单位的大力 支持，短短一年，园区至今已成功举办近50个、合共逾120场国际及本地的体育和娱乐 盛事， 启德主埸馆和体艺馆的使用率接近九成，精彩活动和节目一浪接一浪，大部分时段均有不同规模的活动进行，当中启德主场馆已吸引超过190万人次入场，迅速成为推动香港体育产业、盛事经济与旅游发展的新动力，成绩有目共睹。

料体育活动总日数将突破200天 总参与人数至今已逾84万人次

体育活动方面，启德主场馆、启德体艺馆及启德青年运动场三个主要设施，连同园区的保龄球中心、室外体育设施、户外空间等场地，由去年3月开幕至本月底，预料体育活动总日数将突破200天，涵盖本地、全国性、区域及国际体育赛事、国际足球劲旅公开训 练、社区体育比赛及活动等。运动种类繁多，遍及传统项目（榄球、排球、网球）及新兴运动（匹克球、沙滩卡巴迪）等，体育活动总参与人数至今已超过84万人次。

为与社区共享这份喜悦，体育园今日特别举办大型「社区同乐日」，邀请近1,500 位大人与小朋友参与，免费体验园内8项运动设施，让市民在欢乐氛围中亲身感受体育园的活力与魅力，共同庆贺体育园迎来一周岁。

千人齐聚「社区同乐日」 畅玩8大运动体验

为庆祝体育园周年志庆，园方联同园区商户及合作伙伴，携手举办大型「社区同乐日」， 邀请来自启德和九龙城区的居民，以及多个社福机构的受惠家庭，近1,500名市民热情参与，共度充满动感与欢乐的美好一天。园区化身成巨型运动探索地图，设置8大运动体验区，涵盖网球、沙滩排球、匹克球、攀石、跆拳道、儿童剑击、保龄球及单线滚轴溜冰。参加者穿梭其间，尽情挑战各项运动，场面缤纷热闹，宛如为体育园的周年生日，用活力与欢笑点亮一道又一道「运动彩虹」。

多位港协暨奥委会体育大使及精英运动员亦亲临支持，担任嘉宾教练，与市民及小朋友近距离互动，耐心指导运动技巧，真挚分享赛场上的奋斗故事与珍贵经验。一次次真情 交流，一回回鼓励击掌，让现场感染力满满。体育园管理层更落场与运动员友谊切磋， 全场气氛瞬间高涨，笑声、喝采与欢呼声此起彼落，交织成一片欢乐景象，令人难忘。

是次活动旨在向市民大众推广「全民运动」的理念，并积极实践体育园推动共融发展及社区参与的使命。体育园过去一年开放多项室内及户外运动设施供市民预订使用，至今累计录得逾52,000名会员人次订场及使用设施，社区运动时数近140,000小时。

启德体育园发言人表示：「启德体育园一周年志庆，不仅是一个重要里程碑，更是全港市民值得自豪的时刻。过去一年，我们见证运动员奋力拼搏、表演者倾力演出，以及观众热烈的掌声与欢呼，每一场盛事都令人深受感动。作为香港最大型的体育及休闲娱乐新地标，我们肩负凝聚社区的使命，同时连结大湾区及国际舞台。未来，我们将继续让这个『香港主场』持续闪耀，吸引更多世界级盛事落户园区，配合政府『体育＋盛事』 的发展策略，携手将香港打造成更耀眼的『亚洲盛事之都』。」

前网球港队代表张玲表示︰「今天很开心能够在启德体育园与大小朋友分享网球的乐趣。 看到孩子在场上全情投入的模样，让我再次感受到运动最纯粹的魅力。过去一年，我们在这里见证香港运动员于主场奋力拼搏，观众的掌声与欢呼，更令每场盛事倍添感动。」

前空手道港队代表李振豪表示︰「这一年见证体育园从启用至今，迅速成为香港全新的体育焦点，实在令人鼓舞。每次踏入这个场地，都能感受到满满的活力与能量。这里的专业设施，不仅为大型赛事提供最佳舞台，也让市民更容易接触不同运动—无论是初学者，还是进阶爱好者，都能在这里找到属于自己的运动节奏。」

参加社区同乐日的启德居民表示︰「今天能带小朋友亲身走进启德体育园，一起试玩这么多运动项目，真是非常难得的体验。孩子玩得乐而忘返，我们一家也感受到满满的活力与快乐。体育园不单是大型比赛的场地，更是融入日常、服务民生的社区好邻居。」

零售与美食限时优惠 带动人流及消费热潮

同日，园区内的零售及餐饮氛围同样热闹起来。启德体育园除了标志性的启德主场馆、 启德体艺馆及启德青年运动场三大核心设施外，三座启德零售馆亦汇聚多元运动品牌、 潮流零售及约80间人气食肆。为答谢市民一直以来的支持，并庆祝体育园一周年，启德零售馆及园区内逾100间零售商户和食肆携手推出「一日限定」优惠，全场或精选货品 可享九折，吸引大批市民到访，由早到晚尽情体验一站式购物、餐饮与娱乐享受，与体育园共享周年喜悦。

启德零售馆商户表示︰「适逢体育园一周年活动，加上启德主场馆及体艺馆同日举办大型音乐会与电竞赛事，带动园区全日人流。由早上开始，店内客流已明显增加，气氛相当热闹。不少家庭更是一边参与园内活动，一边顺道用餐购物，对商户而言，可说是一 个非常难得的促销良机。」

持续引入精彩盛事 推动文体旅发展

过去一年，启德体育园上演超过120场国际及本地盛事，以世界级舞台缔造一个又一个震撼全城的高光时刻，成功将「香港主场」推向国际视野。未来，体育园将继续引入更多国际盛事，为市民和游客带来更多难忘体验。即将举行的精彩活动包括︰

连场盛事为园区及周边地区带来可观人流与消费，持续带动启德及九龙东商圈发展，点燃「盛事经济」动能，让启德体育园成为全城瞩目的焦点。启德体育园将继续担当香港体育与娱乐盛事的重要平台角色，连结本地、大湾区与国际舞台，以更精彩的活动、更优质的体验和更具吸引力的盛事组合，推动文体旅融合发展，携手各界迎接更璀璨的盛事新篇章。