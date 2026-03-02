启德体育园一周年︱首年体育及表演皆旺 主馆票收15亿膺「世三」 邓竟成：辛苦耕耘的好回报

启德体育园开幕一周年，吸引多项国际级的表演及赛事落户本港。去年主场馆票务销售位居全球第三、亚洲第一，总收入达近15亿港元，成绩亮眼。启德体育园（策略发展）总监邓竟成指出，园区以「体育＋休闲」的综合设计，累积逾700万人次到访，并展现出承办全运会及残特奥等国家级盛事的专业能力，圆满「达标」。未来，园方将继续争取世界级活动来港，巩固「香港主场」成为全球瞩目的「盛事之都」。

「我们香港人可以引以为傲，有这样的一个场地。」启德体育园（策略发展）总监邓竟成总结园区首年表现，指过去一年不论运动或娱乐项目的主办单位，均对园区非常满意，另一方面活动人数等也令团队鼓舞，「看到主办单位努力利用场地带来好的制作与演出，令市民对体育园的信心很快一步一步建立起来，我感到非常开心。」

体艺馆总收入跻身亚洲第八

启德体育园于2019年动工，跨越疫情挑战后，于去年3月1日正式启用。据美国音乐产业权威杂志《Pollstar》去年底发出的报告，可容纳5万人的启德主场馆于2025年全球大型场馆票务销量排名第三，共售出125万张门票，总收入居全球第五，达超过1.91亿美元（约14.9亿港元），均属亚洲第一。拥有1万座位的启德体艺馆，总收入亦跻身亚洲第八。

他提到，过去一段时间入座情况理想，在正式营运首3个月，单计音乐节目便已录得59万入场人次，短短半年内，主场馆已累积超过100万名观众入场，「看到不同类型的活动吸引大量观众入场，并对宏伟场地感到震撼、对表演有全新感受……这个数字让我们感到骄傲，也给予同事很大的信心，是对大家辛苦耕耘的好回报。」

邓竟成认为，只要主办机构带来优质的体育活动或节目，香港市民及周边的朋友自然会到体育园欣赏。他分析，体育园的优势在于其「综合性设计」。他指，园区并非只有单一主场馆，还有可容纳1万人的室内运动场馆、5000座位的标准田径场，以及多项户外设施，加上逾60万平方呎的零售餐饮商场，「结合『体育』与『休闲』，能让观众有更丰富的体验。」

确保5万观众45分钟内离场

营运首年，外界关注园方如何把纸上规划转化为现实，特别是面对前所未有的人潮规模与复杂环境时，硬件与软件的磨合表现。邓竟成说，目前园区的表现与最初的设计安排高度吻合，以「散场动线」为例，利用3条主要道路由主场馆引流至体育大道，实现「人车分隔」，确保5万名观众能在45分钟内完全离开场馆。

他提到，早于体育园正式开幕前，当局部署了超过20场大大小小的测试赛，包括多个场馆同时散场，借此模拟高压环境，有关测试让管理团队吸取了宝贵经验。

「现时散场秩序相当不错，但当然我们也不可以骄傲。」邓竟成表示，每场活动背后需考虑多项因素，活动性质、举办的时间、是否为公众假期等均影响观众的到场习惯与交通偏好，「每一次我们都与警方、运输署、港铁及巴士公司等开会，大家有共同目标，希望做好件事。」

团队在实践中磨合、优化，他举例，球赛与演唱会的性质不同，演唱会涉及舞台搭建位置，会改变观众的分布，故入场安排上需调整。

启德体育园（策略发展）总监邓竟成:

大湾区观众增加 需作安排

他再举例，随着大湾区及内地观众比例增加，园区亦要因应需求就跨境巴士作特别安排，「这些都需事前安排，从一个基础计划做调整，贴合现实需要。」他提到，偶遇突发情况如降雨，观众或会在有遮蔽的地方停留，让人潮出现短暂阻滞，「但这些都是预期之中，同事已经可以好好地处理。」

邓竟成感谢启德周边居民的体谅，坦言大型活动难免对居民出入造成轻微影响，「但大家都表示理解，我们也有与区议会和社区等持续沟通，尽力解决可能出现的问题。」

成功举办全运会多项赛事

去年底，多项全国运动会赛事于启德举行，包括手球（男子）、七人制橄榄球、击剑赛事、保龄球群众赛事活动，以及残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会硬地滚球赛事。他指出，全运会项目的复杂度与要求，与一般的比赛截然不同，「在同事的一番努力下，承办的赛事全部『达标』，并圆满完成，感受至深。」

展望未来，启德体育园将迎来一系列高水平赛事与表演，包括4月举行的国际七人榄球赛，适逢赛事50周年金禧纪念，料吸引更多全球观众到访。邓竟成表示，团队将继续争取世界级活动来港，深信体育园高质素的硬件设施，配合优质的节目内容，将能持续提升香港作为国际盛事之都的地位。

记者 仇凯瑭 林家希