伊朗局势︱陈茂波：或引发较大金融市场波动 港府有足够预案应对 将密切评估油价金价

美国、以色列2月28日起联合空袭伊朗多个地点，伊朗亦对中东多个美军基地及以色列还击，伊朗最高领袖哈梅内伊身亡。伊朗局势不稳，财政司司长陈茂波今早（1日）在电视节目《讲清讲楚》表示，伊朗与香港直接的贸易和投资不多，但战事对环球来说，造成很大的不确定性，估计金融市场的波动会比较大，资金流的转向可能会比较快、也比较不确定。但他强调香港政府已备有足够预案应对、也会小心处理。他指，虽然香港与伊朗的直接贸易和投资不多，但可能会有当地资金来港寻求「安全港」。而政府会密切评估油价、金价及国际贸易运输成本和时间可能受到的影响。

新一份《财政预算案》上周发表，政府42年以来首次动用外汇基金，拨1,500亿元投资收入用于北都基建项目；而未来5年用于基建发展的发债上限为9,000亿元。陈茂波表示，北都发展横跨「十几廿年」，做好基建、引入企业发展产业，会增加税收、就业和经济增长，重申是「由一种投资转为另一种投资」。

料北都三四年后有税收 惟不应只看财务回报

他预计，北都发展的税收回报最快约于三至四年后出现，但强调不应只看短期财务回报来衡量，而应综合考虑经济增长、就业机会及社会效益等。

被问到市场反应是否保守，他指已有内地及海外企业查询在北都设厂或发展新型工业，亦有发展商有意配合发展。政府将提供「优惠政策包」，包括税务宽减及地价安排，吸引龙头企业带动上下游产业链。

短期内无意推动扩阔税基

在发债水平方面，陈茂波指，本港五年后债务占GDP比率预计约19.9%，远低于不少先进经济体80%至150%的水平，认为属稳健及可控范围，亦暂未见有需要大幅增加发债规模。他强调，相关测算采取保守假设，包括低土地收入估算，并未全面反映招商引资及片区开发的潜在收益。

在财政整合方面，陈茂波表示，政府会持续审慎理财，控制开支增长并适度增加收入。他指今届政府任内公务员编制已减少逾一万人，现阶段将动态评估是否需要进一步收紧。他重申，简单低税制是香港核心竞争力，短期内无意推动扩阔税基，但会落实全球最低税率安排，预计2027至2028年度起每年带来约150亿元收入。