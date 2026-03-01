港铁首推「一日狗狗同行」汪星人可入重铁 狗主大赞体验良好：希望恒常化可省九成车费

港铁今日（1日）参与香港爱护动物协会（爱协）举办的「全城狗狗行善日2026」，推出「港铁一日狗狗同行」活动，首次开放重铁网络，提供1200个活动名额。港铁称，已安排额外人手，在较繁忙车站协助；车站内也有安排告示和广播。不少狗主表示，整体体验良好、安排顺畅，亦望日后可恒常化推行，让人宠共用公共交通。

港铁公司副总监车务营运及本地铁路李婉玲表示，很高兴参与爱协举办的「全城狗狗行善日」，今次是第一次让狗狗乘搭港铁重铁系统，有约1000名已注册的狗主可使用港铁服务（包括重铁及轻铁）；亦已安排额外人手，在较繁忙的车站协助，车站内也有安排告示和广播，以提醒乘客相关安排，「刚才与狗主一同乘车，见到狗主、狗狗们都很兴奋、也很守规矩。」

「港铁一日狗狗同行」活动，首次开放重铁网络，提供1200个活动名额。

她提醒，已登记参与的狗主们紧记带上「港铁一日狗狗同行手带」，将宠物狗全程放入行李规则容许的宠物袋及拉好拉链，并在重铁列车或轻铁的最后一卡车厢上车，个别狗主乘车时会经转车站，或需「行远少少」，期望狗主、狗狗及其他乘客可以互相体谅，以缔造舒适且安全的乘车环境，「有手带的狗主可以在活动结束后乘坐港铁畅游不同车站，到附近宠物友善商场或狗公园。」她亦称，今早所见整体运作大致畅顺，一众狗主很合作跟从相关的要求，呼吁如果有个别乘客，希望与狗只保持距离，今日可以避免乘坐最后一卡车厢。

狗主准备足不担心会影响其他乘客

饲养Momo四年的郑小姐表示，首次带同狗狗乘搭港铁，形容体验不错且顺畅，亦未有遇上困难，过程中虽然牠偶有叫声，但音量不大属正常反应，不担心会影响其他乘客，「加上因为我们坐车厢最后位置，所以都可以接受，佢（Momo）都享受呢个体验。」她亦称，平日外出时多数只能乘搭的士，交通成本高之余亦限制出行范围，故期望日后能正式、恒常化开放宠物乘车，预计可节省约九成的交通开支，「做到人宠共融，带佢哋去多啲唔同地方玩。」

对于其他乘客关注宠物或会在车厢内便溺，郑小姐称早有应对措施，「每次带狗狗搭公共交通都会用尿片，亦有准备清洁用品，袋中放置垫及湿纸巾」，平日乘搭其他交通工具亦会放入宠物袋或使用手抱方式，尽量避免影响卫生。

狗主温小姐带同狗狗巴斯由黄埔出发，途中需转乘不同的地铁线，形容首次带牠乘坐港铁心情「又开心又兴奋」，「因为今朝比较早，车厢也有位坐，又唔算多人，好舒服」，加上事前已知道要去最后一卡车厢，虽然需多走几步，但仍可接受。

她笑言，今日机会难得要「搭尽佢」，计划活动结束后去荃湾南丰纱厂，「因为平时去一定要call车，都几麻烦，价钱几贵，大约200元」。她称，平均一星期至少有一日带狗狗跨区游玩，多数搭的士会去西九，一程车需约70多元。

难得体验乘搭港铁可以去较远地方

狗主关小姐亦带同今年8岁的狗仔冬冬到场，她表示，过往多数只会带狗只在住所附近活动，或乘搭的士外出，今次能够乘搭港铁前往较远地方，对狗狗而言是一个难得体验，「真系好开心，可以话系佢有生之年第一次去到咁远嘅地方，甚至可以到迪士尼站。」

她坦言，带狗狗乘车需要主人事前训练及循序渐进，让爱犬慢慢适应环境与声响，对未曾接触过的狗只而言并不容易，「如果未试过，真系会难啲，所以一定要教。要带佢出多啲街，排下队、适应多啲，搭车就会容易啲。」她亦称，明白其他乘客对宠物乘搭公共交通有一定顾虑，「会担心有啲狗狗未惯留喺袋入面，一吠就可能引到其他狗一齐吠，有啲乘客会觉得好惊、好恐怖。」但在今早的亲身体验过后，她认为整体秩序良好，情况比预期理想。

是次活动名额1200个，参加者登记及捐款90元、经爱协核实后，会取得「港铁一日狗狗同行手带」，每程可携带一只宠物狗，乘搭港铁重铁路线（机场快线、香港西九龙站、马场站、罗湖站、落马洲站、港铁巴士及接驳巴士除外）和轻铁出行，使用次数不限。

记者：何姵妤

摄影：陈浩元

