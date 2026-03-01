天文台｜大致多云 初时有一两阵骤雨 最高气温约22度

一股达强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。同时，一道云带覆盖该区。

本港地区今日天气预测，大致多云，初时有一两阵骤雨。早晚沿岸有薄雾。下午短暂时间有阳光，最高气温约22度。吹和缓至清劲东风，初时离岸及高地吹强风。稍后转吹和缓偏南风。

展望明日天气潮湿，日间温暖。星期二转吹东北风，有几阵骤雨，气温稍为下降。随后数日早上稍凉，天色逐渐好转。

分区气温

九天天气预报

现时影响广东沿岸的偏东气流会在今明两日被一股潮湿的偏南气流取代，该区早晚有薄雾，日间温暖。预料一道冷锋会在明晚至星期二初时横过华南沿岸，该区会有骤雨。受随后的东北季候风影响，本周中至后期广东沿岸早上稍凉，天色逐渐好转。