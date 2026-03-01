Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜大致多云 初时有一两阵骤雨 最高气温约22度

社会
更新时间：07:06 2026-03-01 HKT
发布时间：07:06 2026-03-01 HKT

一股达强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。同时，一道云带覆盖该区。

本港地区今日天气预测，大致多云，初时有一两阵骤雨。早晚沿岸有薄雾。下午短暂时间有阳光，最高气温约22度。吹和缓至清劲东风，初时离岸及高地吹强风。稍后转吹和缓偏南风。

展望明日天气潮湿，日间温暖。星期二转吹东北风，有几阵骤雨，气温稍为下降。随后数日早上稍凉，天色逐渐好转。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

现时影响广东沿岸的偏东气流会在今明两日被一股潮湿的偏南气流取代，该区早晚有薄雾，日间温暖。预料一道冷锋会在明晚至星期二初时横过华南沿岸，该区会有骤雨。受随后的东北季候风影响，本周中至后期广东沿岸早上稍凉，天色逐渐好转。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭
01:15
伊朗局势︱特朗普：哈梅内伊已身亡 续空袭伊朗直至实现中东和平︱不断更新
即时国际
刚刚
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
00:43
伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店疑被飞弹碎片击中 入口起火冒浓烟・有片
即时国际
7小时前
路透社
伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事
即时国际
2小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
20小时前
路透社
00:30
伊朗局势︱波斯湾国家相继受攻击 巴林与科威特多人受伤
即时国际
5小时前
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
好人好事
23小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
20小时前