伊朗局势︱美军空袭德黑兰 港商多哈、杜拜转机航班取消 无奈滞留俄罗斯

美国与以色列今日（28日）对伊朗发动联合军事行动，空袭伊朗首都德黑兰等多处目标，导致中东地区紧张局势急剧升温，当中卡塔尔已率先宣布关闭其领空，全球多家航空公司亦紧急暂停或调整往返中东地区的航班，区内交通陷入混乱。正在俄罗斯经商、原计划前往阿联酋杜拜短暂停留两日再转赴德国柏林的邵小姐向《星岛头条》表示，受到局势影响，航班延误，对于最终能否成行仍属未知之数，同行成员均感到无奈。

邵小姐其后向记者表示，她原定乘坐的航班现已宣布取消。她透露，航空公司目前仍未理会滞留旅客的住宿安排，自己只能无奈等待进一步通知。面对突如其来的行程耽误，邵小姐感到十分徬徨。她直言：「唔知点算，唯有系俄罗斯玩多一日。」

邵小姐向记者表示，其航班原定于当地时间今日下午4时50分从莫斯科起飞，但航空公司最新通知，航班原先延后至当地时间晚上7时45分才能离港，一行人在酒店等候最新安排。此外，邵小姐透露，同行另一批团员原定于今晚途经杜拜转机返港，惟至今未能掌握清晰的消息，未知何时才能顺利启程回港。

另外，根据航空追踪网站「Flightradar24」的数据显示，一趟原定由英国伦敦飞往中东卡塔尔多哈的卡塔尔航空航班「QR6」，在飞越比利时上空时突然掉头，最终折返伦敦。

