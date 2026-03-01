简朴房︱房屋局接触138义华大厦㓥房户支援搬迁 79户有意申请过渡性房屋

《简朴房条例》今日（3月1日）起生效，因应业主须改装单位以符合条例，长沙湾义华大厦早前有近百个㓥房户被要求迁出，房屋局已要求区域服务队全力支援相关住户。房屋局回复《星岛》查询时表示，截至前日（27日），区域服务队已接触相关138个分间单位租户，当中79户表示有意向申请过渡性房屋，包括43户已提交申请，初步均为「甲类租户」及「乙类租户」，其中7户已成功获批核并将陆续入伙，余下的59户正考虑或已安排其下一步的住处。

房屋局指出，区域服务队在过去一段时间持续为义华大厦的租客提供可行协助。为协助租客了解供应较充足的新界过渡性房屋，区域服务队早前安排租客到位于大埔和元朗的3个过渡性房屋参观，共有33位租客报名参加。区内由民政事务总署开设的单身人士宿舍救世军曦华楼，近日亦收到义华大厦60位租客的申请，当中有39宗申请已获批核可安排入住。

房屋局表示，截至前日（27日），区域服务队已接触义华大厦138个㓥房户，79户表示有意向申请过渡性房屋。资料图片

另根据房屋局的资料显示，有10户曾经于相关义华大厦居住的租客，亦已按其申请状况获安排迁入不同的简约公屋项目。房屋局又指，随着「简朴房」规管于今日开始登记，考虑到部分分间单位住户或需另觅居所，当局已为此类住户特设「丙类」申请资格，以申请简约公屋及过渡性房屋。

记者 赵克平