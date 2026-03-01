Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

简朴房︱房屋局接触138义华大厦㓥房户支援搬迁 79户有意申请过渡性房屋

社会
更新时间：00:10 2026-03-01 HKT
发布时间：00:10 2026-03-01 HKT

《简朴房条例》今日（3月1日）起生效，因应业主须改装单位以符合条例，长沙湾义华大厦早前有近百个㓥房户被要求迁出，房屋局已要求区域服务队全力支援相关住户。房屋局回复《星岛》查询时表示，截至前日（27日），区域服务队已接触相关138个分间单位租户，当中79户表示有意向申请过渡性房屋，包括43户已提交申请，初步均为「甲类租户」及「乙类租户」，其中7户已成功获批核并将陆续入伙，余下的59户正考虑或已安排其下一步的住处。

79户表示有意向申请过渡性房屋

房屋局指出，区域服务队在过去一段时间持续为义华大厦的租客提供可行协助。为协助租客了解供应较充足的新界过渡性房屋，区域服务队早前安排租客到位于大埔和元朗的3个过渡性房屋参观，共有33位租客报名参加。区内由民政事务总署开设的单身人士宿舍救世军曦华楼，近日亦收到义华大厦60位租客的申请，当中有39宗申请已获批核可安排入住。

房屋局表示，截至前日（27日），区域服务队已接触义华大厦138个㓥房户，79户表示有意向申请过渡性房屋。资料图片
房屋局表示，截至前日（27日），区域服务队已接触义华大厦138个㓥房户，79户表示有意向申请过渡性房屋。资料图片

另根据房屋局的资料显示，有10户曾经于相关义华大厦居住的租客，亦已按其申请状况获安排迁入不同的简约公屋项目。房屋局又指，随着「简朴房」规管于今日开始登记，考虑到部分分间单位住户或需另觅居所，当局已为此类住户特设「丙类」申请资格，以申请简约公屋及过渡性房屋。

记者 赵克平

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭
01:15
伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 遇炸伊朗小学升至150死︱不断更新
即时国际
2026-02-28 00:20 HKT
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
19小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
8小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
14小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
13小时前
美以向伊朗发动军事行动。美联社
伊朗局势︱美以发动「史诗怒火」突袭伊朗　南部小学遭炸毁酿85死约80伤
即时国际
2小时前
伊朗局势．航班资讯更新｜机管局：今明两日9班航班受影响 包括3班离港航班取消
伊朗局势．持续更新｜机管局：今明两日9班航班受影响 包括3班离港航班取消
社会
5小时前
伊朗局势︱美国以色列「诱敌计划」成真？ 拆解德黑兰大爆炸背后军事战略与政治博弈
伊朗局势︱美国以色列「诱敌计划」成真？ 拆解德黑兰大爆炸背后军事战略与政治博弈
即时国际
7小时前