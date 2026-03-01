简朴房︱政府持续严打工厦㓥房 如设举报制度须审时度势 短期内以现有单位设样办房

政府推动简朴房，部分住宅㓥房户或会转往工厦㓥房等违规单位。房屋局副秘书长王明慧强调，工厦㓥房不适合居住，住宅㓥房户不应入住，屋宇署打击工厦㓥房的力度不会因简朴房政策而调整。政府曾提出研究简朴房举报制度，王明慧表示，未必需要举报制度协助执法，但会审时度势研究不同措施。另外，政府就简朴房设八大标准（见表），王明慧表示，短期内将以现有单位设置简朴房的样办房，但未来不会在专属网站公开已认证简朴房的图则。核证报告收费方面，她指，价格视乎个别单位的工作会有不同，而认证费用应被视为经营成本，相信专业人士不会开天杀价。

工厦不宜居住 呼吁受影响㓥房户勿迁入

简朴房条例实施，或有部分居于不合格㓥房的住户，会冒险迁往工厦㓥房等违规单位居住。房屋局副秘书长王明慧表示，根据法例，工厦不能住人，不可以经营㓥房，屋宇署的执法不会受到简朴房条例影响，会持续严厉打击，并呼吁受影响㓥房户不要迁入工厦。

房屋局局长何永贤曾称，会研究将打击滥用公屋的举报制度，应用到简朴房政策上。王明慧表示，至明年2月底前的12个月登记期内，政府针对住宅㓥房将不会有任何执法行动，故此阶段无需要举报制度，而政府现时亦会收到举报信件，故未必需要新设一个举报制度，以协助执法，但会审时度势研究不同措施。

坊间有㓥房经营者提出与租户签订「共同生活合约」，讹称是一个家庭分担生活费用。王明慧指，只要住宅单位有分间出空间，并将有关空间出租，已属法例规管，收租者在法律上已是营运人，有责任令分间单位符合简朴房条例规定，租金交易纪录可成为政府执法的依据。

将以现有㓥房单位作样办房 短期内有公布

另外，坊间对简朴房样式仍有疑问，王明慧表示，房屋局将以现有㓥房单位，作为样办房，教导公众有关㓥房需要作出的改动，例如要加装消防门或加置灭火筒，以符合条例要求，短期内将有公布。她又称，专属网站会公开已登记㓥房和已认证简朴房的名单，显示地址资料，但不会公开获批的图则，避免为私人市场卖广告。

对于有业主收到简朴房认证报告报价参差，王明慧表示，个别单位因所需工作不同，收费或有差异，而政府一直有与专业团体就认证程序沟通，费用有合理性，专业人士不会开天杀价，而业主租金回报不低，应视认证报告费用是经营成本。

认证报告涉及不同专业，有㓥房业主疑惑是否需要由多于一位指明专业人士负责，王明慧解释，认证报告只需要由一位指明专业人士署名，若该专业人士认为有需要，可咨询其他专业人士的意见，但由署名人士承担责任。

王明慧又指，房屋局亦向专业人士、地产代理和物业管理业界等，举办多场培训活动，向业界介绍简朴房条例的具体安排，反应踊跃，相信可协助业界认识简朴房。

表: 简朴房八大标准

1. 内部楼面面积不少于86呎

2. 楼底净高度最少2.3米

3. 设独立火警侦测器等

4. 符合楼宇荷载标准

5. 至少有一扇可开启窗户，「黑厕」要有通风设施

6. 有独立厕所

7. 厕所外附设供水点和水盆

8. 设独立水电表

记者 : 曾伟龙

摄影 : 何君健