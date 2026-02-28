伊朗局势｜保安局更新伊朗及以色列红色外游警示 暂未接获港人求助

保安局今日（28日）在保安局外游警示制度网站，更新对伊朗及以色列发出的红色外游警示，指自2月下旬，中东地区局势升温，呼吁计划前赴或已在伊朗或以色列的港人应提高警惕，注意安全，留意当地就最新情况的公布，及中国驻当地使领馆发布的领事服务信息。

至今未有接获港人求助

本港入境处表示，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻伊朗伊斯兰共和国大使馆、中国驻以色列大使馆及旅游业监管局了解情况，至今未有接获港人求助。

在当地的港人，如需协助，可致电入境事务处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852) 1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线；发送讯息至1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助，或与中国驻以色列大使馆联络（领事保护与协助电话：(972) 3-5459520）。