宏福苑大火｜居民盼尽早重返家园收拾物品 忧照片等纪念物潮湿腐坏：再拖就全冇啦！

更新时间：17:16 2026-02-28 HKT
政府现正安排在安全情况下，让7座受大火波及楼宇的居民，返回单位执拾物品，初步预料最快4月底可分批上楼。有居民认为时间太迟，希望能让单位受损较轻的住户先行上楼。亦有居民认为时间合理，计划上楼执回家中的纪念品，包括母亲留下的项链、玉坠等。

居民忧过渡屋期满后难觅合适单位 盼政府妥善安置

居民罗小姐说，自己单位并非重灾区，质疑为何不能让受损较轻的住户先行上楼，指家中存放大量具纪念价值的物品，包括儿时照片、家人留下的物件等，「好多都系得一件，冇得再揾返」。她担心单位长期密封、潮湿，物品会慢慢腐坏，「再拖就全冇啦，真系唔知会变成点」。谈及政府提出的收购安排，她认为难以换回同面积单位，但无奈只有接受。

她指现时暂住的启福居交通方便，但单位仅约100多平方呎，形容两人同住「逼到离谱」，老人家在室内活动空间极小。单位租金约5000元，虽然政府提供两年租金津贴，但她忧虑期限届满后难以再租到合适单位，尤其家中有长者，「希望政府尽快安排好住宿问题」。

七旬灾民拟「楼换楼」迁九龙湾 忧等上楼需时「未必等到」

政府指宏福苑7幢大厦内部无电无灯无水，升降机不能修复。居于宏昌阁27楼的孙先生指，虽然需徒步上楼，但届时仍会回家收拾物品，「行到攰咪休息下，总之都要上」。他说家中仍有金饰、钻石及重要文件，虽然担心部分已被烧毁，但仍希望能找回。他形容政府的安置安排很好，计划以「楼换楼」方式入住九龙湾。他表示，自己已年逾70岁，最担心安置房未能如期落成，「如果要等八、九年，我哋都未必等到上楼」，希望能在两年津贴期内成功搬入新居，「九龙湾𠮶边话今年下半年可以入伙，希望真系得啦」。

居民盼提前上楼取母亲遗物

另一名居于宏昌阁5楼的庄先生说，得知可上楼取物后感到「等咗好耐」，希望政府能将时间提前至3月。他指家中有不少纪念品，包括母亲留下的项链、玉坠等。他希望能选择启德区，但该处仍需时间落成，只能继续等待。他表示不希望原址重建，「唔想住呢度，好伤心，屋冇咗，想搬出来」。

国际狮子会中国港澳303区今日（28日）及3月1日，连续举办4场新春盆菜宴。今年盆菜宴招待暂住于过渡性房屋的大埔宏福苑居民。狮子会总监梁凤华表示，宏福苑发生火灾以来，狮子会动员以不同活动和服务积极支持受火灾影响的居民， 除发动筹款以应对灾民的燃眉之急外，又启动「大埔灾民综合支援与安居计划」，协助居民尽快在过渡性房屋安定下来。机构未来将举行定期家访，紧贴他们的需要；亦会提供健康检查，以及关注受灾居民心理及精神健康的状况， 确保他们在新生活中获全方位的支持。 

何启明 : 希望居民看到现实 选择最好方案

另外，劳工及福利局副局长何启明在另一公开场合表示，理解大埔宏福苑居民对长远安置有不同需求，但部分方案技术难度高，希望居民看到现实，为自己及整个社区寻觅最佳方案。对于有居民希望原址重建，他指政府并非不想处理，而是在法律上，当局难以集齐百分百业权，情况有如屋苑更改公契般「极难做到」。

记者：蔡思宇

摄影：刘骏轩

