的士车队︱运物局 : 将在会展及机场等设专属停车位 5支车队已完成220万个行程

运输及物流局局长陈美宝及团队与的士业界代表会面，举行年度新春茶叙，就业界各项关注深入交流，并祝愿各位「路路亨通、生意兴隆」。运物局在社交平台表示，过去一年，的士业迎来多项新发展。5支的士车队自去年获发牌至今，已完成约220万个行程，成绩令人鼓舞。车队的士车种新颖宽敞，部分更可容纳轮椅及大型行李，广受欢迎。局方将在故宫文化博物馆、M+博物馆、会展及机场增设车队的士专属停车位，让的士车队的服务优势更好地发挥。

的士司机笔试月均投考人数升至1800人

至于去年简化的士司机笔试安排，局方指现时每月平均投考人数已升至约1,800人，较以往增加近三成，持续为业界注入新动力，吸引更多新血加入。局方未来会持续推进的士业的改革步伐，并借此向的士业界代表宣传，今年4月1日推行全港的士司机须提供至少两种电子支付方式，包括一种二维码电子缴费媒介和一种非二维码电子缴费媒介。

运物局表示，本港的士优质服务形象，有赖政府、前线司机和业界共同努力，面对点对点出行服务的发展步伐，将继续与业界坦诚沟通，让各类服务共存互补，一同进步，回应社会对多元出行服务的需求，并在此基础上，携手推动的士服务以至整体交通生态踏上新台阶。