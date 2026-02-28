律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏获批大律师资格  林定国赞扬两人勤奋  法官勉励勿忘追求真相守护法治

律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏，今早（28日）于高等法院申请大律师认许，由律政司司长林定国、两人「师傅」资深大律师陈浩淇及大律师高东利动议，获上诉庭法官薛伟成批准。林定国致辞时，赞扬两名同事工作勤奋及充满热诚。法官则勉励两人不要忘记对真相的追求，继续守护法治和公众信心。周天行受访时称心情愉快，并指成为大律师是他的梦想。

林定国今致辞时，赞扬周天行为人勤奋，不论早上或夜晚，每当他发电邮给周，对方都总是能够立即回复，周又会经常协助同事点外卖，可谓「外卖之王」，现更修读伦敦国王学院数码法学硕士课程，预计将于2028年修毕，令人不禁怀疑周的一天是否有多过24小时。

周的「师傅」陈浩淇致辞时，指周曾参与很多重要的案件当中，他为工作和家庭奉献，今天是周人生高峰之一，周亦希望透过他表达对家人的感恩，没有他们的支持和牺牲，他难以达到今天成就。

周天行：未来会继续坚守法律传统及责任

法官批准周天行获认许为大律师后，周天行首度以大律师身份于庭上致辞，他表示非常感恩，未来会继续坚守法律传统及责任，他亦非常感激一路上并肩而行、一起守护法治及共同面对不同案件的律政司同事。

林定国为林晓敏致辞时，指她腔满热忱及能够一心多用，会计出身的她辗转间再修读法律及加入律政司，现正负责统筹律政司「保护易受伤害证人及儿童专责小组」。林定国另笑言，林晓敏为人进取，曾任律政司俱乐部主席的她，在任期间曾因俱乐部财政问题而积极追讨会费，更成功为俱乐部争取家私及按摩椅。林晓敏的「师傅」大律师高东利致辞时，亦赞赏林晓敏对法律的热诚。

林晓敏：着迷法律讼辩冀可继续出庭至退休

林晓敏获法官批准许可大律师后，致辞指对于法律讼辩一直深深着迷，笑言希望日后上司仍会多多派她出庭，直到她退休为止。她很感激在实习期间，可以从资深大律师陈政龙及大律师高东利身上学到很多，她亦感谢家人朋友的各种支持和包容。

法官薛伟成最后致辞时，勉励两人成为大律师后，继续维护法治及拉近社会和法律界，他们每人都身负重任，尤其两人身为检控官，代表公众行事及要得到公众信心，须时刻仅记公平的审讯需要公平的检控官，又以赛事作为比喻，对赛时并非要计算分数，而是如何较量，所以检控官其实并没有所谓的输或赢官司。

法官又指在这个重视结果的时代，两人千万不要忘记对真相的追求，面对错误或不公时亦要挺身而出，守护法治和公众信心、及对真相的坚持将定义他们的专业和香港法治。

周天行于庭外受访时，表示心情愉快，被问到被赞扬勤奋、是否常常加班工作时，他表示「都系做返应该做嘅……主要都系做好份工」，至于同样会计出身的他为何会投身法律界，周则称成为律师或大律师一直是他的梦想。

林晓敏受访时，表示打算和家人朋友食饭庆祝，今庭上致辞时亦感到开心和激动，过去任职12年检控官，当初曾任事务律师，由于真的很热爱讼辩及面对不同案件，获认许为大律师的那刻回想起过往种种，仍然非常感恩。

案件编号：HCMP239、229/2026

法庭记者：王仁昌

摄影记者：苏正谦

