财政预算案2026｜罗淑佩：光影汇演不受天气影响 将考虑如何带动协同效应

新一份财政预算案向旅发局增拨三成四款项至16.6亿，文化体育及旅游局局长罗淑佩今早(28日)在电台节目表示，去年政府财政较为紧绌，旅发局拨去两成的拨款，通过储备及争取私人赞助，推出包括「中环光影汇」等新节目，反映理想，旅客有所增长。

美酒佳肴丁财旺 日均入场人数增三成

罗淑佩指出，2024年旅游相关行业已聘用16万名员工，创造了864亿港元的增加值。她以去年举办的「美酒佳肴巡礼」为例，日均入场人数增三成，品酒券使用量更激增四成，证明盛事能为参展商带来实质生意。她相信随著启德体育园等新景点落成，2025年的就业人数及经济贡献将会更高。她亦提到今年农历新年市道气氛热烈，「人来财气先来」，旅游业的收益亦明显。

旗舰活动贯全年 传统活动规模加码

罗淑佩透露旅发局有多个旗舰活动，每个活动都会有新元素。年初一的花车花车及表演队伍数目均有增加；接下来的国际龙舟嘉年华亦会扩大规模。她特别提到，旅发局正构思如何丰富中秋节的活动，并希望将万圣节打造成一个开心、富创意的全民装扮派对。至于去年有亮丽成绩的「美酒佳肴巡礼」和年终的倒数活动，规模肯定会比今年更大，务求让旅客和市民全年都有精彩节目。

光影汇演不受天气状况影响 「期间限定」鼓励旅客访港

预算案提出，旅发局将推出以光影巡礼为主的全新表演，取代「幻彩咏香江」，在全年不同日子和地方举行。罗淑佩以早前在中环成功举办的光影汇为例，活动不仅点亮了中银、汇丰等特色建筑，更成功带旺整个中环区，由商场、酒店以至兰桂坊的人流均有显著提升。她透露，旅发局在考虑光影表现的地方时，尤其打头阵的地区，会考虑如何达至协同效应。山顶作为其中一个表演地方，旅发局亦正与商场业主洽谈合作。

被问到会否加入无人机元素，她表示，无人机受天气状况限制，香港亦缺乏土地让上万只无人机起飞及降落；光影汇的优点是能调校主题，不受天气影响，若能做到「期间限定」，相信会吸引力会更力，鼓励旅客在特定时间访港。

