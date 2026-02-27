预算案2026｜下半年推加强版「招标妥」 注资3亿设专队跟进 宁汉豪：冀长远「自负盈亏」

新一份《财政预算案》中提出，市建局下半年会推出加强版「招标妥」。发展局局长宁汉豪今日（27日）出席记者会时表示，冀财政预算案能「畀到大家定心丸」，当局将向市建局注资合共3亿元，当中1亿为起动资金，让市建局成立专队，包括考虑成立一间子公司，专责提供加强版「招标妥」服务。另外2亿元为使用「招标妥」的业主继续提供费用宽减资助。当局目标在今年5月向立法会汇报执行细节。被问及政府会否再注资，宁汉豪指长远目标服务以「自负盈亏」方式运作。

协助业主从预审名单内拣选合适工程顾问及承建商

宁汉豪重申，加强版「招标妥」包括制定更严谨的顾问及承建商预审名单；由市建局进行招标及评标的工作，协助业主从预审名单内，拣选工程顾问及承建商；对申领政府维修资助楼宇工程开展后，在重要节点中，如工程范畴有巨大改动，或大规模费用上升等，均要向市建局报告，让市建局有机会向业主提供独立的意见。

宁汉豪表示，希望今次财政预算案「畀到大家定心丸」，因为当局将会向市建局注资合共3亿元。当中1亿为起动资金，让市建局成立专队，包括考虑成立一间子公司，专责提供加强版「招标妥」服务。另外2亿元为使用招标妥的业主继续提供费用宽减的资助。

宁汉豪形容，当局向市建局注资体现政府对加强版「招标妥」服务的承担，目标在今年5月，向立法会发展事务委员会汇报加强版「招标妥」的具体措施及执行细节，咨询有关持份者意见，今年下半年推出加强版「招标妥」服务。

1亿元启动资金足够

被问及1亿元的公司启动资金是否足够，宁汉豪认为，1亿元启动资金在现阶段足够，将用以成立约90至100人的专业团队，包含行政及各类专业人员。长远目标服务以「自负盈亏」方式运作。她强调由于「招标妥」本身是收费服务，新公司继续收费是合理安排。

支援按楼宇差饷物业估价决定 或不包括豪宅

至于招标准则，宁汉豪指市建局会设立一套如政府内部评标的客观准则，包含评分机制。核心是根据工程项目的规模和需求，评估方案是否合理、是否符合成本效益，并会参考市场上的工程成本数据。为了避免业主因费用高昂而却步，政府除提供上述的收费宽免，也已在财政预算案中预留30亿元，预计明年在检讨后推出，以支援有需要的业主。支援会根据楼宇的差饷物业估价来决定，豪宅可能不包括在内。

加强版「招标妥」定价处于市民可负担水平

至于加强版招标妥预计收费加幅，宁汉豪指现时仍在与市建局商讨「加强版招标妥」的执行细节，暂未能估算收费增幅。若参考现有「招标妥」服务，最昂贵的收费为每座大厦16万元，在政府公帑资助下，业主最终仅需支付8万元。以一座有80至200户的大厦计算，每户仅负担数百元。相信即使加强版「招标妥」因服务提升而需合理上调收费，最终定价仍将处于市民可负担的水平。

楼宇更新及升降机计划共获40亿拨款

至于2018年推出的「楼宇更新大行动」，宁汉豪指已先后投入60亿元，资助有需要私楼业主进行大型维修工程，60亿元资助将会很快全部批出。她续指，社会普遍认同计划有助支援业主落实维修工程，只要业主继续进行适切楼宇保养，有效延长楼宇寿命，减轻楼宇重建压力。政府认为值得继续向有需要业主提供资助，财政预算案亦已预留30亿元，经更新的楼宇维修资助计划会在明年向财务委员会申请拨款后推出。

而优化升降机资助计划，宁汉豪指出早年获批的45亿元，只足够当局处理涉及约6,200部升降机的申请，现时当局仍约1,200多部申请未获处理。政府会增拨10亿元处理相关个案，减轻市民负担，提高安全保障。

当局必定配合宏福苑火灾独立委员会工作

被问及发展局会否派员参与宏福苑独立委员会听证会，宁汉豪强调当局必定配合独立委员会的工作，如委员会要求当局提供资料，或何时出席聆讯，都会配合。具体安排交由独立委员会适时公布。

至于「城乡发展基金」，被问到基金处理范围包括北都，现时有否可发展的「心水目标」。宁汉豪表示，不会预先设定目标村落，但作为城乡共融策略的一部分，政府将主导放宽部分有潜力村落的村屋用途，向城市规划委员会申请，允许其用作经营民宿或餐饮设施。措施不会「一刀切」实施。

摄影：何健勇