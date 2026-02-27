石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里

天文台于今日（27日）预测，一道冷锋在下周二横过广东沿岸，该区风势增强及有骤雨，下周中至后期气温逐渐下降。下周气温由元宵节后开始降温，下周五及周六(3月5日及6日)天气转凉，低见17度。天文台昨日(26日)发布天气随笔，指如果大气低层有风切变及大气不稳定度高等中尺度气象条件配合，香港有机会出现「石湖风」。

什么是石湖风？

「石湖风」一般指从北面突然吹袭的狂风暴雨。从气象角度来看，「石湖风」可说是飑线引致阵风的一种俗称。

飑线是由多个雷暴区或雷暴单体组成的强烈雷雨带。除了大雨及猛烈雷暴外，飑线移动快速及破坏力强，所经之处更会出现风向突变和风速急增的现象，相关连的狂风可达每小时百多公里，部分飑线亦会夹杂著冰雹及龙卷风。

天文台提到，过去部分经过香港的飑线也为本地带来伤亡及经济损失，例如2005年5月9日的葵涌的「石湖风」录得高达每小时135公里的阵风，部分在该区货柜码头的货柜被吹倒，导致一人死亡，两人受伤。

下周中至后期华南天气稍凉

根据天文台发表的天气随笔，受一股潮湿的偏南气流影响，下周初华南沿岸仍有几阵骤雨，日间温暖，并预料受东北季候风影响，下周中至后期华南天气稍凉。同时，一道低压槽已在华中形成，与该低压槽相关的雷雨带在下午影响华南北部，预料随著该低压槽向南移动，未来一两日华南间中有骤雨，局部地区有雷暴。

东北季候风与偏南气流气温差异足够大 易形成冷锋

而一股偏东气流会在星期六（28日）逐渐影响广东沿岸，并在珠江口一带与低压槽南侧较暖湿的偏南气流相遇形成辐合区。两股气团的汇聚会强迫气流抬升，有利对流及降雨发展，并有机会为香港带来本年度首场较为显著的降雨。但由于对流天气具一定的随机性，雨区实际影响的时间和位置仍存在不确定性。预料偏东气流会在星期六稍后增强，随著辐合区向西移离，影响珠江口一带的骤雨会逐步减弱。

天文台亦指，随偏东气流被一股偏南气流取代，下周初华南沿岸天气潮湿，日间温暖，仍有几阵骤雨，预料东北季候风会在下周中至后期影响华南。

根据天文台的9天天气预报，一道冷锋会下周二横过广东沿岸，该区风势增强及有骤雨，下周二(3月3日)气温介乎19至24度，与前一日(3月2日)的最低23度至最高26度相比，最低气温下降达4度，其后气温进一步下降至下周五及六，最低气温只有17度。