预算案2026｜电动车「一换一」取消 政府不欲太多私家车？陈美宝：增长可控

新一份《财政预算案》出炉，商务及经济发展局局长丘应桦及运输及物流局局长陈美宝今日（27日）举行记者会，阐述预算案其政策范畴的相关措施。对于电动私家车「一换一」计划下月届满后不再延续，会否影响部分贵价电动私车车销情，甚至令消费者选回油车，陈美宝回应指，特区政府一直积极鼓励和使用新能源汽车，过去环境及生态局已推出多项措施，包括最近公布的《香港电动车普及化路线图更新版》。当局一直支援环境及生态局落实相关措施，并与业界持份者保持沟通，期望各方共同推动新措施落实。加大电动车充电支援。

陈美宝：除税务资助 电动车配套措施亦重要

至于电动车未来发展，陈美宝表示，私家车增长过去几年可控，而电动车占私家车市场的比例亦有所上升。随著电动车技术普及，市面上的产品选择大幅增加，数字已反映相关电动车趋势。她强调，推动新能源汽车使用，除税务及资助考虑外，配套措施亦相当重要。环境及生态局正就充电设施著力规划，未来会加大支援；运物局亦会紧密合作，如协助商用车营运者完善充电配套，推动电动商用车发展。

逾20低空经济项目进入实际运作 包括外墙清洗

低空经济方面，陈美宝表示，这是推动整个城市智能化及区域融合发展的新动能，预计超过20个较为成熟、风险较低，且不涉及人车稠密空域的项目，将陆续进入恒常实际运作的阶段，例如利用无人机进行外墙清洗、电缆检视维修，以及铁路设施检测等。

陈美宝又指，今年工作重点将涵盖跨境物流、载人飞行器、多场景多用户共享的平台，以及无人机的交通管理系统。她透露，政府将于今年制定《发展低空经济规划行动纲领》，内容包括就低空基础设施展开技术研究与规划，同时部署构建低空经济的交通管理系统，在确保在安全前提下，可同时便利多个营运者及航线在园区试验。当局正就系统标准与国际接轨进行技术研究，并与内地口岸、海关相关单位探讨跨境合作。

记者：郭文卓

摄影：何健勇

