SEVENTEEN 演唱会 2026｜启德主场馆入场懒人包 一文睇清交通/门票/行李寄存全攻略

韩国人气组合 SEVENTEEN 再度登陆启德主场馆，为 CARAT 带来全新舞台！下文为读者精心整理了 SEVENTEEN 演唱会入场懒人包，即睇交通安排、领取门票须知及行李寄存详情！

韩国超人气组合 SEVENTEEN 将于2月28日及3月1日，再度于启德主场馆举行 SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG 演唱会。为确保观众能有最佳体验，园方提醒入场观众预先做好准备，下文整合了所有入场须知，包括领取门票、入场时间、交通及行李安排。

提前领取实体门票

为免延误入场，观众务必提前领取实体门票。主办方强烈建议，在演出当日中午前，前往快达票（HK Ticketing）设于港九新界及中国内地的自助取票机完成取票。观众可透过快达票官网查阅自助取票机的详细地点。若必须于演唱会当日在启德体育园领取门票，请务必提早到达并预留充足时间。

分时段入场安排

为确保人流畅顺，演唱会将实施分时段入场，并于下午2时起开放安检。观众请预留足够时间进行安检及寄存物品。

演前彩排观众 ：持有相关门票的观众可于下午2时30分，经由 A、C 闸入场。入场时将获发专属颈绳及通行证，迟到者将不获准进场观看彩排。

：持有相关门票的观众可于下午2时30分，经由 A、C 闸入场。入场时将获发专属颈绳及通行证，迟到者将不获准进场观看彩排。 其他观众：可于下午4时起开始入场。

所有观众应提前查阅门票上所示的闸口，并可经西桥（邻近港铁宋皇台站）、中央广场（邻近港铁启德站）或美食海湾前往相应闸口。

Y 闸入场特别安排

企位观众需使用 Y 闸入场，该闸口设于地面。持有企位门票的观众，可于下午2时至4时期间，通过安检后，按门票上的等候区编号（1至48）进入相应等候区。入场将按等候区号码顺序进行。请注意，若在下午4时后才到达，则需等待所有已在等候区的观众入场后方可进场。

前往 Y 闸的路线与其他闸口不同，从港铁启德站 D 出口的观众，需沿启德车站广场及沐泰街回旋处，再经承启道行人过路处前往。

留意长伞等限制携带的物品

为确保场内安全及观众体验，场地严禁携带多种物品。所有专业摄影及摄录器材、可换镜头相机、长焦镜头、手提电脑、平板电脑、自拍棒及长伞均不得带入场内。

此外，任何超过600毫升的容器亦受限制。容量不超过600毫升的塑胶或硅胶水瓶／杯可携带入场，但必须移除瓶盖／杯盖，且不得盛载任何液体。近日天气不稳，如需携带雨具，请选择长度不超过35厘米的短伞或折叠伞。

行李寄存

若携带了限制物品，观众可使用场外的临时储物架或雨伞桶，或选择付费寄存服务。

付费物品寄存处：

设于启德体艺馆1M层、启德青年运动场外及启德主场馆Y闸，开放时间为下午1时至晚上10时30分。

电子储物柜：

设于启德零售馆及启德体艺馆上落客区，可透过启德体育园流动应用程式查询位置。

交通安排

活动期间，预计启德一带交通将非常繁忙，建议观众尽量使用公共交通工具。

港铁：

离场时屯马线将加密班次。经大围站转乘东铁线往罗湖站的尾班车，将分别于晚上10时59分（宋皇台站开出）及11时01分（启德站开出）。

特别巴士及跨境巴士服务：

设有11条特别路线，前往落马洲（新田）、港珠澳大桥口岸、机场及港九新界各区。分别前往落马洲（新田）公共运输交汇处（第 SP12 号线）、港珠澳大桥香港口岸和机场（第 A25S 号线）

乘客转乘皇岗过境穿梭巴士（皇巴）返回深圳，或转乘港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）返回澳门或珠海，以及前往港九新界各主要地区的路线。

跨境巴士：

设于启德主场馆地面 G 层的旅游巴士上落客区；离场时，乘客可从启德主场馆楼２楼 H 闸外，经扶⼿电梯到旅游巴士上落客区登车。

提供前往内地的服务，但必须经由营办商网上平台提早购票，现场不设售票。

的士：

启德主场馆的士站开放上落客

启德体艺馆的士站当日下午 3 时后仅供的士落客，不设上客。

私家车：

可于启德青年运动场落车处落车（只限下午4至6时落车），或于启德沐和街、土瓜湾马头角道指定地点上落车。

请勿在承启道停车上落客，该路段为24小时禁区。

