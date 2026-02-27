Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑

社会
更新时间：11:49 2026-02-27 HKT
发布时间：11:49 2026-02-27 HKT

34岁时任消防员涉嫌于2021年在服务式住宅酒店内亲自下厨设宴款待女网友，期间女方饮用白酒后感头晕而「断片」，翌日醒来后获告知二人已发生性行为。被告否认强奸罪后受审11日，4男3女陪审团连日退庭商议10小时后，以6:1大比数裁定被告强奸罪成。特委法官郭栋明押后案件至3月30日求情及判刑，期间为女事主索取创伤报告，被告还押监房看管。

案发时任职消防员的男被告陈钧濬现已被暂时停职。他否认于2021年7月9日至10日期间（包括首尾两日），在香港荃湾青山公路某房间强奸女子X。

控方开案陈词指，女事主X于2021年4月中旬，透过友人介绍得悉被告的Instagram帐号并展开对话。翌日，双方在海港城会面共进晚餐，并交换电话号码，之后透过WhatsApp保持联络。直到同年5月9日至6月中，X开始与另一名男子交往，因而停止与被告联络。惟二人仍偶尔在网上打机互动，X在聊天室中得知7月1日是被告的生日，遂于当日发讯息祝贺。被告提出外出相约，惟遭拒绝。X及后建议在同月9日与被告「食饭、睇戏」，被告则建议「食饭、饮酒、睇戏、饮酒」，X建议在尖沙咀圆方会面。

事主酒后头晕醒来获告知已性交

7月9日中午，被告向X表示欲一起品尝白酒，但由于白酒需冷藏保存，若在餐厅开酒需支付开瓶费，遂邀约X前往荃湾青山公路的某服务式住宅酒店，并声称会亲自下厨。X则回应需在晚上8点后才能到达，被告及后将房间号码告知X。晚上10时半左右，X抵达酒店房间，用膳期间X饮用了被告提供的白酒后感到头晕。二人用膳后玩了一会儿卡牌游戏，X逐渐感到迷糊，被告便将X抱到床上。

翌日清晨4时许，X从床上醒来，感到头晕及四肢乏力，在床边寻回牛仔裤后，发现被告躺在身旁。被告向X坦言二人已发生性行为，他更在X体内射精。X的脑海瞬间浮现零碎片段，X记得自己在发生性行为期间曾拒绝并称「唔好」，最后被告在X的右下腹射精。X检查身体后发现其右下腹有黏稠痕迹。X在清晨4时半左右，透过WhatsApp告知胞姐，自己与男子同在服务式住宅酒店期间晕倒。被告沐浴后送X回家。X昏睡至当日下午，醒后觉得遭被告迷奸，终报警求助。

案件编号：HCCC93/2023
法庭记者：刘晓曦

