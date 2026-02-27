Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜4月底安排居民返单位执拾 卓永兴：「内伤」严重无䢂无电 要有断舍离准备

社会
更新时间：11:06 2026-02-27 HKT
发布时间：11:06 2026-02-27 HKT

宏福苑大火发生至今三个月，政府早前已公布后续安置工作。大埔宏福苑火灾「紧急支援及募捐工作组」组长、政务司副司长卓永兴表示，计划安排受火灾波及的7座楼宇居民，在安全前提下分批返回单位执拾物品，未来两个月会进行前期准备工作及加固大厦等，预料最快4月底实行，具体详情下月公布。

曾到场视察 单位设封锁线避免住户靠近危险位置

卓永兴解释，由于行动涉及超过1,700户居民，规模庞大且执行难度高，需要周全部署及大量前期准备工作。行动须确保楼宇结构安全，例如天花及墙身状况良好。他透露，届时将会安排警员、社署社工或临床心理学家陪同居民上楼。

他表示，明白住户希望回到单位执拾个人物品，但由于现场无水无电、无升降机，住户要有「断舍离」的准备，「大件物品未必可以搬到」。他称曾到过现场，部分单位严重焚毁，甚至「窗都无埋，地下遍布瓦砾及铁枝等」，因此单位内将设封锁线，避免住户靠近有危险的位置，也不适宜太多人进入单位，「知道部分住户有嘢想执，但每户入去都会有人陪同，如果太多人会唔会太逼？几多人才合适？呢个都系政府要小心考虑。」

严重毁损单位预先拍照  不涉私隐问题

对于部分高层且损毁严重的单位，卓永兴关注到年长业主上楼或有困难，当局计划预先派员为这些单位拍摄内部照片，供业主参考以协助他们决定是否上楼。但他强调，此安排并非以拍照取代居民亲身返家执拾。至于是否涉及私隐问题，他强调，只有严重焚毁的单位才会拍照，不涉其他未经火烧单位，而照片亦会只供户主查看，「单位都烧到烂溶溶，应该无乜私隐问题。」

