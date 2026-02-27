天气｜天文台料周六今年首场显著降雨  惊蛰慎防「石湖风」

新岁甫过，春意渐浓。天文台预告，华中一道低压槽已然成形，并逐步南移，未来一连数日将为华南带来不稳天气。本港亦难独善其身，预料未来八天雨水频仍，最高湿度可达95%，初春之气，乍暖还寒。

天文台指出，低压槽相关雷雨带已在华南北部活动，随系统南下，未来一两日广东沿岸将间中有骤雨，局部地区或伴雷暴。周六偏东气流渐起，与低压槽南侧暖湿偏南气流在珠江口一带汇聚，形成辐合区，气流被迫抬升，有利对流发展，或为本港带来今年首场较为显著的降雨。惟对流变化瞬息万端，雨区落点与时序仍存变数。

及至下周初，偏南气流主导，天气转为温暖潮湿，仍有几阵轻雨。其后东北季候风南下，倘若冷暖气团交会明显，或可形成冷锋，天气再度转凉。若低层风切变与大气不稳定度同时配合，更不排除出现雷暴，甚或俗称「石湖风」的飑线。

飑线为多个雷暴单体连成之强烈雨带，移动迅速，破坏力惊人，所经之处常伴风向突变、阵风急增，风速可达每小时百余公里。2005年5月9日，一道强烈飑线掠过本港，葵涌录得每小时135公里阵风，货柜翻倒，酿成伤亡与重大损失；更早于1980年代，珠江口一带亦曾因飑线狂风暴雨发生沉船惨剧。

适逢下周二（3月3日）为元宵佳节，亦有月全食天象上演，惟若雷雨云层密布，或难尽赏皓月盈亏之姿。气温预料介乎19至24度之间，外出宜备雨具。周四（3月5日）则迎来廿四节气「惊蛰」，春雷乍动，万物萌发，民间亦有「打小人」之俗，以祈驱邪纳福。

初春天气波谲云诡，湿气弥漫，市民除留意天雨变化，更须保重身体，以防病邪乘虚而入。