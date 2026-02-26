18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审

35岁CSL门市男职员5年前谎称邀请了一大班同事到家中开派对，为刚满18岁的兼职女同事预约的士到他家后，邀请女方吸大麻被拒，其后涉嫌将大麻加入啤酒中让她饮用，趁她晕眩时两度强奸。涉案男子今在高等法院否认2项强奸罪受审。

控方指事主受邀出席派对到场却只见被告

男被告彭励进（Patrick）否认2项强奸罪，指他于2021年4月20日，在位于荃湾青龙头村的住所中，先后两度强奸X。

控方开案陈词指，被告与女事主X当年同在电讯商CSL于元朗千色汇的专门店工作，X为兼职员工，两人曾交换电话号码，X亦以「CSL Patrick」储存被告的手机号码。案发当日，X在天水围见工后，被告安排的士接送她到其住所。被告声称已邀请大批同事到其家中聚会，但X到达后发现屋内并无其他人。X询问其他人在哪时，被告指其他人将于稍后时间才到达。

拒吸大麻只饮啤酒仍中招两遭强奸

被告向X递上大麻，但X拒绝，被告便自行吸烟及吸食大麻，其后被告再向X递上一支已开盖的蓝妹啤酒，X饮用时嗅到大麻味，但认为可能是被告吸食大麻后的残留气味，饮用后感到晕眩。被告建议她上床休息，并在床上靠近及拥抱她。X试图避开，但被告强行脱去她衣物并企图亲吻，继而强奸。

其后，X以要如厕为由离开房间，期间感到头晕并向母亲发讯求助。控方指，被告随后全裸出现在厕所门口，再度强奸X，并在其腹部射精。控方另强调，法律上只须证明有插入行为，毋须证明是否射精。

控方下午将传召女事主X出庭作证。

案件编号：HCCC136/2023

法庭记者：刘晓曦