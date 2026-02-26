红山半岛独立屋涉僭建 富商陈天赐公司否认7罪 地政处人员指屋内草地平台占用官地兼建地牢

杰青富商陈天赐和妻子、公关界名人袁慧明一同担任董事的公司「FUTURE OCEAN LIMITED」，所持有的红山半岛松柏径74号独立屋卷入2023年世纪暴雨后红山半岛僭建风波，涉于花园及平台等地方僭建，被地政总署和屋宇署票控不合法在未批租土地上建造构筑物等7罪。案件今于东区裁判法院开审，地政处首席产业主任供称当年9月曾到74号屋视察，发现其草地平台非法占用政府土地，而当时陈天赐曾表示草地平台及地牢结构安全，并查询可否申请短期租约。下午续审。

地政处上门调查发现草地平台占用官地再建地牢

FUTURE OCEAN LIMITED被地政总署票控1项不合法在未批租土地上建造构筑物罪，以及被屋宇署检控6项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。袁慧明作为公司代表否认全部控罪。

地政处首席产业主任郭润祥供称，2023年9月初红山半岛发现山泥倾泻事件，因怀疑涉及政府土地被人不合法占用，他和同事在2023年9月20日前往红山半岛74号屋外的政府土地调查。郭当日下午到74号屋，打算透过进入74号屋及前往视察临海的政府土地，惟菲佣表示屋主不在场及不方便，所以郭留下办事处联络方式。

地政处首席产业主任郭润祥供称，上门调查时发现屋内草地平台占用官地兼建地牢。王仁昌摄

红山半岛多间独立屋的业主因涉僭建遭票。资料图片

郭续供称，翌日办事处接到陈天赐来电，郭解释入屋原因后，陈表示当日下午可以安排。郭当日下午便与同事到达74号屋，并由陈带领到向海的私人花园，而在私人花园下方再有一个草地平台。由于有理由相信草地平台在政府土地范围内，郭在陈带领下，再经花园楼梯走到地牢，推开一道玻璃门后便抵达草地平台，郭一行人便在该处拍摄及进行测量等，并在视察平台过程中，发现平台下再有地牢，地牢亦划分成房间。郭翻查资料后，确认该草地平台不合法地占用政府土地。

再上门张贴通知被拒入屋同日接电话查询短期租约

郭称当日在74号屋内调查期间，陈曾指草地平台及地牢结构安全，又问到可否申请短期租约，而郭的同事仅表示现正集中处理非法占用政府土地情况，将会发书面通知，要求占用人停止占用政府土地。郭一行人离开前，曾询问陈天赐的姓名，但当时陈未有透露，指可以称呼他为陈先生。

郭在2023年9月22日再前往74号屋，并打算到草地平台张贴书面通知，但陈表示不方便及拒绝让其入屋，郭遂于74号屋外大门张贴通知，要求停止非法占用政府土地及把相关信件交给陈。同日下午，陈再致电地政处，他透露姓名并查询如何申请短期租约，郭则把查询热线电话交给陈。

及至2024年2月20日，因应书面通知书到期，郭打算再到74号视察，但同事未能联络到陈，所以联络港岛测量处及使用无人机进行拍摄，而透过无人机相片，郭确认涉事政府土地上的建筑物仍然存在。

案件编号：ESS7753、20893-20898/2024

法庭记者：王仁昌