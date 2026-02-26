Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英欺诈科技园案 法庭裁定黎上诉得直 定罪撤销

社会
更新时间：10:06 2026-02-26 HKT
发布时间：10:06 2026-02-26 HKT

因串谋勾结外国势力罪成而被判囚20年的壹传媒创办人黎智英与行政总监黄伟强涉嫌违反租契，隐瞒力高顾问公司违规使用位于将军澳工业邨的苹果大楼22年。2人经审讯后被裁定2项欺诈罪成，黎智英被判囚5年9个月，罚款200万元及被取消担任公司管理层等资格8年，黄伟强则被判囚21个月。2人不服定罪和刑罚提出上诉，上诉庭今早在高等法院宣判，2人上诉得直，撤销定罪。黎智英和黄伟强今没有到庭。

被告74岁黎智英和59岁黄伟强分别被控1998年4月1日至2015年12月31日期间，和2016年1月1日至前年5月19日期间，向科技园公司隐瞒将军澳工业邨骏盈街8号的处所并非按1995年10月24日提案计划书、科技园公司与苹果日报印刷有限公司同日所订的租契协议及于1999年5月25日所订的租契第二附表所指明的用途而使用，并以此意图诈骗而诱使科技园公司没有采取行动执行其在租契下的权利，导致苹果日报印刷有限公司及/或力高顾问有限公司获得利益，或导致科技园公司蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。64岁前壹传媒营运总裁周达权原审时获豁免起诉，以特赦证人身份出庭作证。

黄伟强。资料图片
黄伟强。资料图片
壹传媒大楼。资料图片
壹传媒大楼。资料图片
排队旁听的巿民。何健勇摄
排队旁听的巿民。何健勇摄
警方一早在高院外戒备。何健勇摄
警方一早在高院外戒备。何健勇摄

案件编号：CACC223/2022
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
15小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
19小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
13小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
17小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
21小时前
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
3小时前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
12小时前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
13小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
2026-02-25 10:10 HKT
冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物
即时中国
19小时前