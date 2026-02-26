黎智英欺诈科技园案 法庭裁定黎上诉得直 定罪撤销

因串谋勾结外国势力罪成而被判囚20年的壹传媒创办人黎智英与行政总监黄伟强涉嫌违反租契，隐瞒力高顾问公司违规使用位于将军澳工业邨的苹果大楼22年。2人经审讯后被裁定2项欺诈罪成，黎智英被判囚5年9个月，罚款200万元及被取消担任公司管理层等资格8年，黄伟强则被判囚21个月。2人不服定罪和刑罚提出上诉，上诉庭今早在高等法院宣判，2人上诉得直，撤销定罪。黎智英和黄伟强今没有到庭。

被告74岁黎智英和59岁黄伟强分别被控1998年4月1日至2015年12月31日期间，和2016年1月1日至前年5月19日期间，向科技园公司隐瞒将军澳工业邨骏盈街8号的处所并非按1995年10月24日提案计划书、科技园公司与苹果日报印刷有限公司同日所订的租契协议及于1999年5月25日所订的租契第二附表所指明的用途而使用，并以此意图诈骗而诱使科技园公司没有采取行动执行其在租契下的权利，导致苹果日报印刷有限公司及/或力高顾问有限公司获得利益，或导致科技园公司蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。64岁前壹传媒营运总裁周达权原审时获豁免起诉，以特赦证人身份出庭作证。

黄伟强。资料图片

壹传媒大楼。资料图片

排队旁听的巿民。何健勇摄

警方一早在高院外戒备。何健勇摄

案件编号：CACC223/2022

法庭记者：陈子豪