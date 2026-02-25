Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

行山男跌倒骨折浴血 长洲圣心学校3小学生送紫菜安慰兼代报警 伤者：临危不乱胜成年人

社会
更新时间：22:51 2026-02-25 HKT
一名男子上周五（20日）在长洲行山时失足堕地受伤，幸得长洲圣心学校3名小学生协助报警并陪伴在侧，直至确认伤者安全送上救护车后才离开。伤者家属事后透过社交平台发文寻人致谢，3名学童的义举获校方记功表扬，亦获网民盛赞。

行山男失足堕地 3学童沉着施援

有网民在社交平台发文忆述，指其弟上周五下午约4时20分，行至长洲家乐径北眺亭附近时，不慎失足堕地。他堕地后左手骨折，下巴亦告重创，血流不止，情况一度危急。当时，3名长洲圣心学校学生路过，他们表现冷静，当机立断协助报警，并能清晰向警方报告确实位置。在等待救援期间，他们不但送上零食为伤者打气，更坚持留守，直至确认伤者安全送上救护车后才离开。3人因是次义举，当晚「返屋企食饭迟咗」。

家属发文寻人致谢 校方记功表扬

伤者胞姐在帖文中透露，其弟弟在医院完成手术后，情况稳定，但「一醒来就不停挂住3位小朋友」，希望能亲身向3位「小英雄」致谢，「如果无佢哋果刻嘅帮助同陪伴，后果真系不堪设想。」她亦希望让学童的父母知道，「佢哋教出嘅小朋友真系好勇敢、好值得骄傲」。

伤者事后亦亲自回应，衷心感谢3位「小英雄」。他忆述，事发时现场并无他人，幸得3名学童主动援手。他特别赞扬学童表现冷静，「喺最短时间内清晰咁向消防员同埋报案室报出山上的座标数字」，让救援人员能迅速锁定其位置，强调「呢种临危不乱的反应即使很多成年人都未必能做到」。

除了协助报警，3人更陪伴在侧并送上紫菜零食，直至他获救才离开。伤者透露自己已完成手术，正处于康复阶段，并再次感谢学童及其家长和学校，称他们是「香港嘅骄傲」。

长洲圣心学校于事发当日已在Facebook发文，指校方在事发当日已得悉事件，并已向3名学生作出表扬，形容事件为「好人好事」，决定各记小功一个，期望学生能成为良好公民。

网民对学童的义举亦赞不绝口，纷纷留言「点解可以咁优秀」、「好人一生平安」。不少人称赞3名学童「临危不乱，热心帮助别人」，更有网民建议应提名他们角逐「好市民奖」，以作嘉许。

