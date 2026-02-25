财政预算案2026｜机管局：争取订立更多新民航协议及扩展航权 积极拓展航空网络

新一份财政预算案今日（25日）公布，预算案中提出多项支持航空业措施，机场管理局表示将继续争取订立更多新民航协议及扩展航权，并正配合政府的工作，积极拓展航空网络，以巩固香港的国际航空枢纽地位。

机管局表示，财政预算案中提及机场二号客运大楼的离境设施将于今年5月启用，以大幅增加机场运力。机管局亦将透过「经珠港飞」等项目，提升香港与大湾区城市之间的中转服务，吸引内地旅客经香港国际机场转飞海外。货运方面，为巩固其全球最繁忙货运机场的优势，机管局将继续加强香港机场于大湾区作为领先国际门户的角色，包括扩展香港国际机场东莞空港中心，目标于今年内完成第一期永久设施。

发展机场城市 引入无人驾驶系统

机管局正推进机场城市发展蓝图「SKYTOPIA」，项目包括去年动工的亚洲国际博览馆二期、游艇港湾及艺术品仓储等。机管局亦将于今年内，将于机场禁区沿用多年的无人驾驶技术延伸至非禁区，以无人驾驶巴士接载旅客经「航天走廊」往来港珠澳大桥香港口岸及机场岛，为全港首个公共自动驾驶运输系统。

为支持香港发展为亚洲首个飞机部件处理及交易中心，机管局与香港国际航空学院将进一步与不同机构合力培育专业人才，包括与国际领先的航空服务公司推出一系列飞机维修及部件处理和认证的专业课程。与此同时，香港国际航空学院今年亦将与香港中文大学合办全新的航空管理硕士课程。