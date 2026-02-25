Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜机管局：争取订立更多新民航协议及扩展航权 积极拓展航空网络

社会
更新时间：19:07 2026-02-25 HKT
发布时间：19:07 2026-02-25 HKT

新一份财政预算案今日（25日）公布，预算案中提出多项支持航空业措施，机场管理局表示将继续争取订立更多新民航协议及扩展航权，并正配合政府的工作，积极拓展航空网络，以巩固香港的国际航空枢纽地位。

机管局表示，财政预算案中提及机场二号客运大楼的离境设施将于今年5月启用，以大幅增加机场运力。机管局亦将透过「经珠港飞」等项目，提升香港与大湾区城市之间的中转服务，吸引内地旅客经香港国际机场转飞海外。货运方面，为巩固其全球最繁忙货运机场的优势，机管局将继续加强香港机场于大湾区作为领先国际门户的角色，包括扩展香港国际机场东莞空港中心，目标于今年内完成第一期永久设施。

发展机场城市 引入无人驾驶系统

机管局正推进机场城市发展蓝图「SKYTOPIA」，项目包括去年动工的亚洲国际博览馆二期、游艇港湾及艺术品仓储等。机管局亦将于今年内，将于机场禁区沿用多年的无人驾驶技术延伸至非禁区，以无人驾驶巴士接载旅客经「航天走廊」往来港珠澳大桥香港口岸及机场岛，为全港首个公共自动驾驶运输系统。

为支持香港发展为亚洲首个飞机部件处理及交易中心，机管局与香港国际航空学院将进一步与不同机构合力培育专业人才，包括与国际领先的航空服务公司推出一系列飞机维修及部件处理和认证的专业课程。与此同时，香港国际航空学院今年亦将与香港中文大学合办全新的航空管理硕士课程。

↓预算案专页↓

↓预算案专页↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
9小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
6小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
5小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
4小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
6小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT