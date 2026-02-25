Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱电动车「一换一」3月底届满 配额有价有市 油车主天价$6.8万放配额

更新时间：18:03 2026-02-25 HKT
发布时间：18:03 2026-02-25 HKT

财政预算案2026︱新一份《财政预算案》今日（25日）发表，财政司司长陈茂波宣布电动车「一换一」计划将于3月31日完结后不再延续。大量有兴趣换电动车的油车车主或首次买车人士，纷纷希望赶及3月31日前「死线」买到心头好，否则会失去电动车首次登记税宽减，金额最高达17.25万元。

一换一配额有价有市 有车主天价$6.8万放售

从网上放售「一换一」配额的社交平台群组可见，配额绝对称得上「有价有市」，大批拥有油车的车主发帖，以约3万至高达6.8万元的「天价」，放售「一换一」配额。同样地，有不少准车主也发帖「收一换一」配额，冀赶上「尾班车」。

《财政预算案》宣布，电动商用车、电动电单车和电动机动三轮车的首次登记税将继续获全数宽免至2028年3月31日。电动私家车的首次登记税宽减，包括「一换一」计划，则会在2026年3月31日届满后不再继续。

财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田

财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减

财政预算案2026︱电动车「一换一」传取消？业界：已准备通宵营业试车 倘取消生意势「半年寒冬」

财政预算案2026︱电动车一换一退场？业界：消息一出车行销量增两倍 「三手准备」应对政策变动

财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价

政府实施一次性安排 4.1前交齐文件照享优惠

环境及生态局表示，现行的汽车首次登记程序维持不变。于2026年4月1日或以后提交首次登记申请（以运输署接获填妥的申请表及所需文件的日期为准）的电动私家车将不再享有首次登记税宽减。

政府会实施一次性的安排，在2026年2月25日或之前已订购的电动私家车、或已由车主安排付运来港自用的电动私家车，如未及于2026年4月1日前办理首次登记，但相关的本地注册分销商／注册进口者／车主向运输署提交所需证明文件，申请按调整前的宽减额缴付汽车首次登记税，而有关申请经运输署核实批准，该电动私家车仍可享修订前的首次登记税宽减额。

本地注册分销商／注册进口者／车主必须于2027年2月24日或之前提交申请，方可按上述一次性的安排，以调整前的宽减额缴付汽车首次登记税。

