来论︱守护香港「锐眼」：一笔物超所值的安全投资

最近在立法会引发热议的「锐眼计划」第二及第三阶段拨款申请，涉及约40.6亿元的预算，计划在未来数年于全港加装约6.65万个闭路电视镜头。作为土生土长的香港年轻人，我对这项动辄数十亿的公帑运用，由起初的观望，到如今的理解与支持。

40亿不只是「买镜头」那么简单，很多市民第一眼看到40亿这个数字，难免会质疑：装几支镜头为何以亿元计？但当我们深入了解这笔拨款的构成，便会发现这并非天价浪费，反而是精打细算。

保安局局长邓炳强在立法会上解释，这40亿元是以「超压缩」方式计算，「全无水份」，甚至有同事认为他「太刻薄」。值得留意的是，安装镜头的费用其实只占整体开支大约1%，即约5,200万元。以约6.65万支镜头计算，平均每支镜头只需约1,000元，这在市场上已是相当低的成本。

其余的绝大部分预算，用于建设一个能够安全、高效运作的「系统」。这包括铺设光纤网络、构建影像管理系统、开发人工智能分析工具箱，以及应对网络安全的防护措施。换言之，我们花钱买的不仅是一个个独立的镜头，而是一张覆盖全港、具备先进分析能力的「安全网络」。此外，预算中亦预留了约3亿元应对科技产品价格波动，以及9,100万元进行私隐及安全风险评估。这显示政府并非盲目花钱，而是有考虑到市场变化和市民最关心的私隐问题。一个城市的安全系统，就像买保险，重点不是价钱，而是能否提供足够保障。与其零散地、低效地安装，不如系统性地建立一个可持续发展的智慧防罪网络。

除了价格合理，我们更应看到计划带来的实际效益。

第一，破案成效有目共睹。由前年4月至今年1月，「锐眼」系统已协助警方侦破899宗案件，包括6宗谋杀案和30多宗抢劫案。早前乐华南邨凶杀案，正因为有闭路电视辅助，才能在缺乏目击者的情况下锁定疑凶；轰动一时的5,100万日元劫案，疑犯在案发后6小时于机场落网，靠的也是「天眼」的追踪，这些镜头就是无形的守护者，对犯罪分子产生巨大的阻吓作用。

第二，国际趋势证明这是成熟手段。伦敦、新加坡、悉尼等国际城市，早已广泛采用闭路电视系统保障公共安全。数据显示，英国早在2022年已设730万个闭路电视，新加坡每平方公里的镜头密度更是香港现时的数十倍。相比而言，香港的密度仍然偏低，有扩展的空间与必要。

第三，计划的功能不止于破案。「锐眼」系统配备人工智能，可作人流估算和自动车牌识别，有助大型活动的人潮管理和交通调度。在极端天气来袭时，警方更可实时监察水浸黑点，并将影像分享至渠务署等部门，令政府整体应变更快更准。这不再仅仅是警方的工具，而是整座城市的「数码感知系统」。

作为经常使用公共空间的年轻人，我深切体会到一个安全、有序的环境有多重要。「锐眼计划」的40亿预算，分摊到未来数年，其实是对香港长远治安的必要投资。与其纠结于数字的大小，不如思考我们能否承受治安不靖的代价。我个人十分支持「锐眼计划」，因为这笔钱花在刀刃上，花的合理，花的必要。让我们以客观理性的态度，支持这项能让香港变得更安全的计划。

苏达文

香港政协青年联会常务副主席

广西壮族自治区政协委员